FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 194
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рассказывай, не нужно ребусов)
Спасибо)
рассказывай, не нужно ребусов)
Спасибо)
Там же написано - купишь еще дешевле, какие ребусы?
Торговля элементарна на самом то деле и укладывается всего лишь в одну строку
"Купи дешевле, продай дороже"
)
В смысле бухих тут не банят? О-у! Буду знать.
Айдлер и Зорич знатно выступали под энтим делом,но чё то пропали.
Мож есть,да маски другие надели.
Вон оно чо...
Ясно теперь, куда они пропали.
Вот почему я и называю эту ветку позорищем на всю сеть, пара человек что то говорит о торговле, а 90% в опу им заглядывают и плюют, потому как более ни на что не способны, а модераторы смотрят кто матюкнулся на этих недоумков вместо того, чтобы банить их пожизненно и очищать ветку. Вова, посмотри на профильные ветки на мт5ру, там банят за флуд, про разборки я вообще молчу. Вы что, слепые или вам глубоко пох? Если пох так прикройте вообще этот зоопарк.
Про евро. Тут Ваденс сказал, что придурки некоторые мыслят не так. Это правда. Вы смотрите до куда купить евро, а смотреть надо откуда продать. Разницу улавливаете? Про то что кто то может брать стабильно интрадейные движения мне вообще слушать тошно, раз, два, три взял, а потом в кустах без трусов сидит пару дней и носа не кажет. Смотрите реально на вещи.
Потом, про какие ошибки вы мне тут чешете? Закрытие полтора фиг, остальное в бу, а вы дальше чешите. С нефтью то же самое.
Если на следующей неделе вверх, то добавка в селл выше открытых ордеров, я только за, просадка почти нулевая, жатва на экспирации.
Вон оно чо...
Ясно теперь, куда они пропали.
Стренж,ты не способствуй закрытию нашей Ривьеры. Всякие темы должны быть и флудильно-профильные в том числе....курилки же нет.
Но в курилке могли въехать в тематику исчезновения амурского тигра,а тут чисто профильная.
В своём Великом Стёбе,справедливости ради,ты иногда очень точные образы даёшь,респект.
Например,прикольно было смотреть,как Миф с Друзьями по полю гонялись за Ренкой,а затем все вместе,с голой Опой бежали за паровозами дальнего следования.
Стренж,ты не способствуй закрытию нашей Ривьеры. Всякие темы должны быть и флудильно-профильные в том числе....курилки же нет.
Но в курилке могли въехать в тематику исчезновения амурского тигра,а тут чисто профильная.
В своём Великом Стёбе,справедливости ради,ты иногда очень точные образы даёшь,респект.
Например,прикольно было смотреть,как Миф с Друзьями по полю гонялись за Ренкой,а затем все вместе,с голой Опой бежали за паровозами дальнего следования.
Если ОИ и опционы смотришь, то в этом файле все данные
ftp://ftp.cmegroup.com/settle/stlcur
энергоносители(нефть, газ и т.п.)
ftp://ftp.cmegroup.com/settle/stlcpc
Там и на металлы должны быть, можешь посмотреть, в конце списка все это, и выкладывают эти отчеты раньше остальных.
Если ОИ и опционы смотришь, то в этом файле все данные
ftp://ftp.cmegroup.com/settle/stlcur
энергоносители(нефть, газ и т.п.)
ftp://ftp.cmegroup.com/settle/stlcpc
Там и на металлы должны быть, можешь посмотреть, в конце списка все это, и выкладывают эти отчеты раньше остальных.
Что касается опционов, то "знатоки" вам опу морочат, на самом деле все просто. Вверху диапазон для продаж, внизу для покупок
Если цена приходит в зону покупок и покупателей меньше 10% - бай, также для селл, все остальное бред собачий.
Неправильные входы исключительно из-за болезни Учителя, рукочесания)