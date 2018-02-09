FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 827
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Доброй ночи
766 пунктов...
Баксоимха:
Сегодня 13 декабря 2017 в 22:00 по Москве будет заседание ФРС, где, согласно прогнозам, примут решение по повышению процентной ставки на четверть пункта. Это должно подтолкнуть EURUSD вверх:
Это как раз совпадает с технической пятой волной Эллиота. Это я так думаю. Но жизнь, как известно, преподносит сюрпризы.
Как видно сегодня 14 дек 2017 12:00, мой прогноз оказался верным. Но я всего лишь сформулировал то, что было очевидно: была большая вероятность повышения проц ставки, и её повысили. Повышение проц ставки уменьшает стоимость USD, поэтому EURUSD поднялся на этой новости примерно на 60 старых пунктов. Изменился ли тренд EURUSD на повышательный ? Нет: пока три недельных свечи указывают вниз. А вот если цена EURUSD пробьёт отметку 1.1960 (максимум трёхнедельной давности), то можно с уверенностью сказать, что тред изменился и направлен вверх.
Как видно сегодня 14 дек 2017 12:00, мой прогноз оказался верным. Но я всего лишь сформулировал то, что было очевидно: была большая вероятность повышения проц ставки, и её повысили. Повышение проц ставки уменьшает стоимость USD, поэтому EURUSD поднялся на этой новости примерно на 60 старых пунктов. Изменился ли тренд EURUSD на повышательный ? Нет: пока три недельных свечи указывают вниз. А вот если цена EURUSD пробьёт отметку 1.1960 (максимум трёхнедельной давности), то можно с уверенностью сказать, что тред изменился и направлен вверх.
И как, вам это помогло?
расслабляться УЖЕ ПОРА, ЕСЛИ КОНЕЧНО вы напрягались, новый год уже на носу...
расслабляться УЖЕ ПОРА, ЕСЛИ КОНЕЧНО вы напрягались, новый год уже на носу...
https://www.youtube.com/watch?v=-F_9fgtEKYg
Видео нужно вставлять так: Как вставить видео на форум (Ваше сообщение поправил)
Ну чо так скучно стало?
Прикольная песенка, вспомнил молодость.
Чет наклюнулось под вечер...