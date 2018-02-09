FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 827

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Доброй ночи

 

     766 пунктов...


 

Баксоимха:


 
Victor Ziborov:

Сегодня 13 декабря 2017 в 22:00 по Москве будет заседание ФРС, где, согласно прогнозам, примут решение по повышению процентной ставки на четверть пункта. Это должно подтолкнуть EURUSD вверх:

Это как раз совпадает с технической пятой волной Эллиота. Это я так думаю. Но жизнь, как известно, преподносит сюрпризы. 

Как видно сегодня 14 дек 2017 12:00, мой прогноз оказался верным. Но я всего лишь сформулировал то, что было очевидно: была большая вероятность повышения проц ставки, и её повысили. Повышение проц ставки уменьшает стоимость USD, поэтому EURUSD поднялся на этой новости примерно на 60 старых пунктов. Изменился ли тренд EURUSD на повышательный ? Нет: пока три недельных свечи указывают вниз. А вот если цена EURUSD пробьёт отметку 1.1960 (максимум трёхнедельной давности), то можно с уверенностью сказать, что тред изменился и направлен вверх. 

 
Victor Ziborov:

Как видно сегодня 14 дек 2017 12:00, мой прогноз оказался верным. Но я всего лишь сформулировал то, что было очевидно: была большая вероятность повышения проц ставки, и её повысили. Повышение проц ставки уменьшает стоимость USD, поэтому EURUSD поднялся на этой новости примерно на 60 старых пунктов. Изменился ли тренд EURUSD на повышательный ? Нет: пока три недельных свечи указывают вниз. А вот если цена EURUSD пробьёт отметку 1.1960 (максимум трёхнедельной давности), то можно с уверенностью сказать, что тред изменился и направлен вверх. 

И как, вам это помогло?



 

расслабляться УЖЕ ПОРА, ЕСЛИ КОНЕЧНО вы напрягались, новый год уже на носу...



 
Sergey Novokhatskiy:

расслабляться УЖЕ ПОРА, ЕСЛИ КОНЕЧНО вы напрягались, новый год уже на носу...

https://www.youtube.com/watch?v=-F_9fgtEKYg


Видео нужно вставлять так: Как вставить видео на форум (Ваше сообщение поправил)

 

Ну чо так скучно стало?


 

Прикольная песенка, вспомнил молодость.

 

Чет наклюнулось под вечер...


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