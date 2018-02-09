FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 330
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инвесторы опасаются войны с участием Америки. поэтому доллар падает.
да не, зашевелились теперь. одного дня хватило.
а то начали номинации придумывать - типо у кого спокойнее торговля, тот и победил.
у тебя на скрине индекс доллАра?
вот же он как счас прЭ:
это с Лайтфорекс терминала индексы...
а Евра по утренней картине взяла текущие стопы, с учетом коррекции бакса продал немного, 1 к 3:
Да жаль не в реале, хотя бы 3К на центовом и то была бы интрига и азарт значительно круче... море болельщиков... тоже была бы своего рода большая реклама продавцов...а так детская песочница да и только...но тоже интересно, видно кто чего стоит хотя бы примерно...
на реале так не получится.
реал - это вообще другая песня и естественно о другом.
как минимум - там бабки, спрос и предложение ...
а парнишки не дергаются - не кроют, так что поприкалываемся дальше
фунтяра кинул шпильку,так что теперь возможно откатит
а вот еврик - вилами на воде...
это с Лайтфорекс терминала индексы...
а Евра по утренней картине взяла текущие стопы, с учетом коррекции бакса продал немного, 1 к 3:
сомневаетесь?
лично я ночью кроюсь (300 ордеров набралось - покупки, продажи... всё есть), а дальше - видно будет...
Не не сомневаюсь - верую...)) Также как сюда пришел, будет наверно потихоньку расти подыматься, если конечно Аврора где нить опять не стрельнит...
Во что веруете ? В них?
если ты торгуешь на реале, то замешано круто...
три дня болтался как ... в проруби - ни одной сделки
наконец то пробило
Добрый вечер ..Кто то может дать хоть какие то пояснения по движениям фунта и где его в конце концов ждать то .
Я бы от 1.2400 покупал, а от 1.3150 попробовал продавать...
Предполагаю, как указано красными линиями...