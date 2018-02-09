FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 330

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Сергей:
инвесторы опасаются войны с участием Америки. поэтому доллар падает.
сходи почитай про экспирацию сначало, а потом тока новости ....
 
Renat Akhtyamov:

да не, зашевелились теперь. одного дня хватило.

а то начали номинации придумывать - типо у кого спокойнее торговля, тот и победил.

Да жаль не в реале, хотя бы  3К на центовом и то была бы интрига и азарт значительно круче... море болельщиков... тоже была бы своего рода большая реклама продавцов...а так детская песочница да и только...но тоже интересно, видно кто чего стоит хотя бы примерно...
 
Renat Akhtyamov:

у тебя на скрине индекс доллАра?

вот же он как счас прЭ:


это с Лайтфорекс терминала индексы...

а Евра по утренней картине взяла текущие стопы, с учетом коррекции бакса продал немного, 1 к 3:


 
Сергей Криушин:
Да жаль не в реале, хотя бы  3К на центовом и то была бы интрига и азарт значительно круче... море болельщиков... тоже была бы своего рода большая реклама продавцов...а так детская песочница да и только...но тоже интересно, видно кто чего стоит хотя бы примерно...

на реале так не получится.

реал - это вообще другая песня и естественно о другом.

как минимум - там бабки, спрос и предложение ...

а парнишки не дергаются - не кроют, так что поприкалываемся дальше

фунтяра кинул шпильку,так что теперь возможно откатит

а вот еврик - вилами на воде...

 
Lesorub:

это с Лайтфорекс терминала индексы...

а Евра по утренней картине взяла текущие стопы, с учетом коррекции бакса продал немного, 1 к 3:

лично я ночью кроюсь (300 ордеров набралось - покупки, продажи... всё есть), а дальше - видно будет...
 
Lesorub:

сомневаетесь?


Не не сомневаюсь - верую...)) Также как сюда пришел, будет наверно потихоньку расти подыматься, если конечно Аврора где нить опять не стрельнит...
 
Renat Akhtyamov:
лично я ночью кроюсь (300 ордеров набралось - покупки, продажи... всё есть), а дальше - видно будет...
если ты торгуешь на реале, то замешано круто...
 
Сергей Криушин:
Не не сомневаюсь - верую...)) Также как сюда пришел, будет наверно потихоньку расти подыматься, если конечно Аврора где нить опять не стрельнит...

Во что веруете ? В них?
 
Lesorub:
если ты торгуешь на реале, то замешано круто...

три дня болтался как ... в проруби - ни одной сделки

наконец то пробило

 
Darirunu:
Добрый вечер ..Кто то может дать хоть какие то пояснения по движениям фунта и где его в конце концов ждать то .


Я бы от 1.2400 покупал, а от 1.3150 попробовал продавать...

Предполагаю, как указано красными линиями...


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