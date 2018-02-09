FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 443
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сЭнкаю!
красавчик Ренка)
Спасибо!)
Надеюсь ты прав,т.к. у меня хотелка вниз-еврокросс надо прикрыть. Логично бы к 0835. Надежды добавляет факт,что не убит импульс ноября 2016-го и под уровнем цена затопталась. .........................................................
https://c.mql5.com/3/128/s4yy.jpg
Пока моя хотелка в силе. Шпилечку убить не можем и нонки только на индексах этого не осилят. Вот бы что-то вроде импичмента Трампу или отказа от брексита. Драга в понедельник...далековато,к этому моменту драговский восходящий импульс может превратиться в локальную коррекцию нисходящей тенденции.
Канешна,ничто не вечно под луной,но похоже оставшиеся мишки могут передохнуть.
....Евробакс ещё как-то топчется в наторговке,а мой еврокросс конкретно сломал тенденцию. Кнопки на клаве сегодня почистил для торжественного прикрытия.
Пока моя хотелка в силе. Шпилечку убить не можем и нонки только на индексах этого не осилят. Вот бы что-то вроде импичмента Трампу или отказа от брексита. Драга в понедельник...далековато,к этому моменту драговский восходящий импульс может превратиться в локальную коррекцию нисходящей тенденции.
Канешна,ничто не вечно под луной,но похоже оставшиеся мишки могут передохнуть.
....Евробакс ещё как-то топчется в наторговке,а мой еврокросс конкретно сломал тенденцию. Кнопки на клаве сегодня почистил для торжественного прикрытия.
+
кукл увидел вашу картинку, и пульнул вам шпильку ))
шпильки бывают разные:
Добрый день, господа.
Для тех кто на реале посмотрите как изменились своп ставки...
Удачи.
+
шпильки бывают разные:
стоплоссы тогда отсунули ? ))
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.05.27 15:09
вот они, евробыкомедведи:
А нижнюю добили уже всмысле?