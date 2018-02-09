FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 443

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Renat Akhtyamov:

давно, отвечал уже

сЭнкаю!

красавчик  Ренка)

Спасибо!)

 
Vadens:


Надеюсь ты прав,т.к. у меня хотелка вниз-еврокросс надо прикрыть. Логично бы к 0835. Надежды добавляет факт,что не убит импульс ноября 2016-го и под уровнем цена затопталась. .........................................................

https://c.mql5.com/3/128/s4yy.jpg


Пока моя хотелка в силе. Шпилечку убить не можем и нонки только на индексах этого не осилят. Вот бы что-то вроде импичмента Трампу или отказа от брексита. Драга в понедельник...далековато,к этому моменту драговский восходящий импульс может превратиться в локальную коррекцию нисходящей тенденции.

Канешна,ничто не вечно под луной,но похоже оставшиеся мишки могут передохнуть.

....Евробакс ещё как-то топчется в наторговке,а мой еврокросс конкретно сломал тенденцию. Кнопки на клаве сегодня почистил для торжественного прикрытия.

 
Vadens:

Пока моя хотелка в силе. Шпилечку убить не можем и нонки только на индексах этого не осилят. Вот бы что-то вроде импичмента Трампу или отказа от брексита. Драга в понедельник...далековато,к этому моменту драговский восходящий импульс может превратиться в локальную коррекцию нисходящей тенденции.

Канешна,ничто не вечно под луной,но похоже оставшиеся мишки могут передохнуть.

....Евробакс ещё как-то топчется в наторговке,а мой еврокросс конкретно сломал тенденцию. Кнопки на клаве сегодня почистил для торжественного прикрытия.

+


 
danminin:
кукл увидел вашу картинку, и пульнул вам шпильку ))

шпильки бывают разные:


 

Добрый день, господа.

Для тех кто на реале посмотрите как изменились своп ставки...

Удачи.

 
Renat Akhtyamov:

+

 
Vadens:
 
Lesorub:

шпильки бывают разные:



стоплоссы тогда отсунули ? ))
 
Lesorub:
теперь добьем верхнюю границу...



А нижнюю добили уже всмысле?
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