FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 335
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По Евро если можно такое же .
Спасибо!
Можно, только для вас
Спасибо!
Можно, только для вас
Спасибо!
Можно на "ты" ( ) )))
И прогнозик(ожидания),если можно.
Спасибо!
Спасибо! Попытаюсь отмыться, после вчерашнего .
Канары эт хорошо, не был не знаю.
О стрелках,
их ставит советник, если нет за стрелкой сделки, то советник отклонил по какой то причине(причина мне известна)
стрелка ставится на 0 баре, и не меняется, как бы, дружок ты прое*****л хороший вход.
счет центовый 10 американских рублей
И реклама мне не нужна.
Ладненько,дерзай!
Фунто/ауди красава! Но не пойду на него-промежутки между уровнями над головой какие-то большие,долго разворачиваться будет.
Красава! Быстренько пробила уровни и подаёт признаки разворотной формации. Уже думаю,а не зря ли её отложил. Тем более сел своп приличный.
Красава! Быстренько пробила уровни и подаёт признаки разворотной формации. Уже думаю,а не зря ли её отложил. Тем более сел своп приличный.
да...Красавчик)
Хорошие линии.
У меня Евро ПОД уровнем застряла. Теперь жду пока нарисует брюлик и внизззззззззззззззззззззззз )
И вообще- хочется её уже продать.........
Спасибо!
Ладненько,дерзай!
Спасибо!
да...Красавчик)
Хорошие линии.
У меня Евро ПОД уровнем застряла. Теперь жду пока нарисует брюлик и внизззззззззззззззззззззззз )
И вообще- хочется её уже продать.........
Спасибо!
В другом месте выкладывал своё мнение по евре:
В новейшей истории цена нарисовала 3 волны/клина/угла. Волна 1 не отработана и цена в 4-3-ку ещё вернётся. Угол 2 отработан. Текущая цена в угле 3 была уже слишком низко,чтобы продавать,но и в покупку мешает не отработанный уровень 0460,т.е. это развилка/баланс/отсутствие перекоса.
Как и предполагалось,цена подходит к уровню 0765,за которым я бы начал набор селов,.....если бы в терминале не было более интересных пар.
Претензий к вам не имею, Но между строк у вас много написано.
Ну ,то есть, движется подвал?
Евро/долл от 1,0735 и выше можно искать продажи.
Может быть протянут её до 1,0770.
опцы долгосрок?
Тума, загнул ты чуток.
Во фьючи я бы еще поверил....