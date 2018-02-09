FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 335

Новый комментарий
 
предлагается к рассмотрению Ауди через 58 п. 
 
tuma_news:

По Евро если можно такое же .

Спасибо!


Можно, только для вас

Спасибо!

 
Alekseu Fedotov:


Можно, только для вас

Спасибо!

Можно на "ты" (  )     )))

И прогнозик(ожидания),если можно.

Спасибо!

 
Alekseu Fedotov:


Спасибо! Попытаюсь отмыться, после вчерашнего .

Канары эт хорошо, не был не знаю.

О стрелках,

их ставит советник, если нет за стрелкой сделки, то советник отклонил по какой то причине(причина мне известна)

стрелка ставится на 0 баре, и не меняется,         как бы,     дружок ты прое*****л хороший вход.

счет центовый 10 американских рублей 

И реклама мне не нужна.


Ладненько,дерзай! 
 
Vadens:

Фунто/ауди красава! Но не пойду на него-промежутки между уровнями над головой какие-то большие,долго разворачиваться будет.

Красава! Быстренько пробила уровни и подаёт признаки разворотной формации. Уже думаю,а не зря ли её отложил. Тем более сел своп приличный.


 
Vadens:

Красава! Быстренько пробила уровни и подаёт признаки разворотной формации. Уже думаю,а не зря ли её отложил. Тем более сел своп приличный.


да...Красавчик)

Хорошие линии.

У меня Евро ПОД уровнем застряла. Теперь жду пока нарисует брюлик  и внизззззззззззззззззззззззз )

И вообще- хочется её уже продать.........

Спасибо!

 
Vadens:

Ладненько,дерзай! 

Спасибо!
 
tuma_news:

да...Красавчик)

Хорошие линии.

У меня Евро ПОД уровнем застряла. Теперь жду пока нарисует брюлик  и внизззззззззззззззззззззззз )

И вообще- хочется её уже продать.........

Спасибо!


В другом месте выкладывал своё мнение по евре:

В новейшей истории цена нарисовала 3 волны/клина/угла. Волна 1 не отработана и цена в 4-3-ку ещё вернётся. Угол 2 отработан. Текущая цена в угле 3 была уже слишком низко,чтобы продавать,но и в покупку мешает не отработанный уровень 0460,т.е. это развилка/баланс/отсутствие перекоса. 

Как и предполагалось,цена подходит к уровню 0765,за которым я бы начал набор селов,.....если бы в терминале не было более интересных пар.

 
Alekseu Fedotov:

Претензий к вам не имею, Но между строк у вас много написано.
А какие претензии от вас... не вам же было сказано...вы вроде не хамите пошлым юмором...
 
tuma_news:

Ну ,то есть, движется подвал?

Евро/долл от 1,0735  и  выше  можно искать продажи.

Может быть протянут её до 1,0770.

опцы долгосрок?

Тума, загнул ты чуток.

Во фьючи я бы еще поверил....

1...328329330331332333334335336337338339340341342...878
Новый комментарий