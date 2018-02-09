FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 596

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Зона набора позы по NZDUSD перед новостями:           


Индекс Киви:


 
У одного меня картинки с терминала перестали вставляттся или это уже проблема сервиса?
Хотел вам сохатыча показать
 
Lesorub:

Зона набора позы по NZDUSD перед новостями:           


Индекс Киви:


Респект по накоплению! У меня даже раньше забор показывает.
 


По пипам качели, хотя есть выход из коридора, т.е согласованность для работы на бай  NZDUSD


 
Rustam Galkeev:


По пипам качели, хотя есть выход из коридора, т.е согласованность для работы на бай  NZDUSD/

вот сигналы:      



 
Lesorub:

вот сигналы:      





Не спорю может и на долго сроке и норм по технике если в долгую играть.  

Файлы:
2017-10-04_220009.png  17 kb
 

ну что там, выступления еллэн и драги на рынок не повлияли? )

 
Lesorub:




Против толпы не пошел фунтик. Похоже хромает оандовская торговля.

Пара поднялась и упала, а за все время даже 50/50 не было.((

Переворачивалась с оглядкой на эти дольки, но  увы просели.

 
sterva:

Против толпы не пошел фунтик. Похоже хромает оандовская торговля.

Пара поднялась и упала, а за все время даже 50/50 не было.((

Переворачивалась с оглядкой на эти дольки, но  увы просели.

Зачем фунт если можно тарить евродоллар?
 
Mickey Moose:
Зачем фунт если можно тарить евродоллар?

По евре и продажи до сих пор неплохо идут.

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