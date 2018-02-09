FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 596
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Зона набора позы по NZDUSD перед новостями:
Индекс Киви:
Хотел вам сохатыча показать
Зона набора позы по NZDUSD перед новостями:
Индекс Киви:
По пипам качели, хотя есть выход из коридора, т.е согласованность для работы на бай NZDUSD
По пипам качели, хотя есть выход из коридора, т.е согласованность для работы на бай NZDUSD/
вот сигналы:
вот сигналы:
Не спорю может и на долго сроке и норм по технике если в долгую играть.
ну что там, выступления еллэн и драги на рынок не повлияли? )
Против толпы не пошел фунтик. Похоже хромает оандовская торговля.
Пара поднялась и упала, а за все время даже 50/50 не было.((
Переворачивалась с оглядкой на эти дольки, но увы просели.
Против толпы не пошел фунтик. Похоже хромает оандовская торговля.
Пара поднялась и упала, а за все время даже 50/50 не было.((
Переворачивалась с оглядкой на эти дольки, но увы просели.
Зачем фунт если можно тарить евродоллар?
По евре и продажи до сих пор неплохо идут.