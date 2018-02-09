FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 716
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нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10
Понять немогу, откуда у вас такие сигналы, может я не понимаю ни хрена. Но у меня четко выраженный уровень 1.1800 и бились об него не раз, а вы говорите тейк 1.1820
нет слушай, не знаю про среднеквадратичное.
Это не стохастик случаем?
Поправь пжста если ошибаюсь
а за стохастик ничего не могу сказать.
а как же 19-20? или тоже с отроками решил погонять?
Часть уже закрыл на 1835, а это так, пипса...
nahdi:
странно подобное слышать от человека, утверждающего, что он опционный анализ вдоль и поперек истоптал и что нет там ничего
а за стохастик ничего не могу сказать.
а ты значит поверил?
я только себе верю и в то, что видел собственными глазами и проверил на собственном опыте
нормальный мужик, чо могу сказать
по другому тока бабули в воду
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Vadens, 2017.11.17 13:45
отклонение от запоздалой машки... оно и понятно, почему не работает
доверился уже в личке/почте.
Все рисунки со стратегией все расклады показал )
Прошу закодить некоторые вещи , а мне типа говорят "иди во фриласн"
Поэтому , фоткайся сам )
Спасибо!
Тааак! В смысле есть куда кинуть...........взгляд? Тумка,ты ж не хочешь намекнуть,что все эти годы,ещё с 4-ки,я пробазарил с бабой.
Госпыдя,точно конец света будет!
Тааак! В смысле есть куда кинуть...........взгляд? Тумка,ты ж не хочешь намекнуть,что все эти годы,ещё с 4-ки,я пробазарил с бабой.
Госпыдя,точно конец света будет!
Да я его расстроил, типа евра выростет, вот и нервничает
Коллеги у него на светло-синем скорее всего, т.к. тут в самобан просится
Просил он меня закодить, а я не согласился.
Размонетизировать этот форум - не в моих правилах.
))) Гыыыы