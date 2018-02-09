FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 716

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Dmitry Chepik:

нарисовался сигнальчик по EURUSD: 1795 покупка, 1820 тейк, стоп 10


Понять немогу, откуда у вас такие сигналы, может я не понимаю ни хрена. Но у меня четко выраженный уровень 1.1800 и бились об него не раз, а вы говорите тейк 1.1820


 
Renat Akhtyamov:

нет слушай, не знаю про среднеквадратичное.

Это не стохастик случаем?

Поправь пжста если ошибаюсь

странно подобное слышать от человека, утверждающего, что он опционный анализ вдоль и поперек истоптал и что нет там ничего

а за стохастик ничего не могу сказать.
 
nahdi:
а как же 19-20? или тоже с отроками решил погонять?

Часть уже закрыл на 1835, а это так, пипса...

 

nahdi:
странно подобное слышать от человека, утверждающего, что он опционный анализ вдоль и поперек истоптал и что нет там ничего

а за стохастик ничего не могу сказать.

а ты значит поверил?
 
Renat Akhtyamov:
а ты значит поверил?
я только себе верю и в то, что видел собственными глазами и проверил на собственном опыте
 
nahdi:
я только себе верю и в то, что видел собственными глазами и проверил на собственном опыте

нормальный мужик, чо могу сказать

по другому тока бабули в воду

 

отклонение от запоздалой машки... оно и понятно, почему не работает

 
tuma_news:

доверился уже  в личке/почте.

Все рисунки со стратегией все расклады показал )

Прошу закодить некоторые вещи , а  мне типа  говорят  "иди  во  фриласн"

Поэтому  , фоткайся  сам )

Спасибо!


Тааак! В смысле есть куда кинуть...........взгляд? Тумка,ты ж не хочешь намекнуть,что все эти годы,ещё с 4-ки,я пробазарил с бабой. 

Госпыдя,точно конец света будет!

 
Vadens:

Тааак! В смысле есть куда кинуть...........взгляд? Тумка,ты ж не хочешь намекнуть,что все эти годы,ещё с 4-ки,я пробазарил с бабой. 

Госпыдя,точно конец света будет!

Да я его расстроил, типа евра выростет, вот и нервничает

Коллеги у него на светло-синем скорее всего, т.к. тут в самобан просится

Просил он меня закодить, а я не согласился.

Размонетизировать этот форум - не в моих правилах.

 

))) Гыыыы

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