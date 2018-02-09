FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 690
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Думаю евро тоже сегодня свалят
Свалили?
Эх! Не думать бы,а видеть. А видеть можно по биржевым инструментам.
- Евро выростет и продавцы будут в просаде...
- Не должно ..... !!
...
- Кто, кто сказал ???
Свалили?
Эх! Не думать бы,а видеть. А видеть можно по биржевым инструментам.Ренка,ну ты там постиг...близок и причислен.......по объёмам,по балансу спроса и предложения видел ли ты,что вверх пойдёт? Кстати,Стренж,под последним ником "нахиди" сказал недавно,что пойдёт "на Север"......я ещё съязвил "или на Юг". Значит позволяют биржевые инструменты что-то видеть.
Я про юга что-то говорил?
Вроде как насчет севера тока...
Свалили?
Эх! Не думать бы,а видеть. А видеть можно по биржевым инструментам.Ренка,ну ты там постиг...близок и причислен.......по объёмам,по балансу спроса и предложения видел ли ты,что вверх пойдёт? Кстати,Стренж,под последним ником "нахиди" сказал недавно,что пойдёт "на Север"......я ещё съязвил "или на Юг". Значит позволяют биржевые инструменты что-то видеть.
Как там правильно линии спроса и предложения по твоей картинке рисовать
не у всех есть котировочные рычаги, но на хитрую .. есть ... с винтом.
новая задачка будет посложнее...
я бы даже сказал без ответа
однако я польщен за такое пристальное внимание к моей прогелегко пишется )
не у всех есть котировочные рычаги, но на хитрую .. есть ... с винтом.
Ты мне зубы не заговаривай... я уже перо заточил. Где там дисбаланс? Сколько покупателей на контракте?
я в отчетах не копаюсь и с более чем пол года как уже сказал - сам их делаю
фора прозрачна, её движения предсказуемы, на тьфу не хватаетруками в легкую могу торгануть, прогу заставить хочу мои мысли понимать