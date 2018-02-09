FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 690

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Иван Юрченко:

Думаю евро тоже сегодня свалят 


Свалили?

Эх! Не думать бы,а видеть. А видеть можно по биржевым инструментам.

Renat Akhtyamov:

- Евро выростет и продавцы будут в просаде...

                  - Не должно ..... !!

                  ...

                  - Кто, кто сказал ???

Ренка,ну ты там постиг...близок и причислен.......по объёмам,по балансу спроса и предложения видел ли ты,что вверх пойдёт? Кстати,Стренж,под последним ником "нахиди" сказал недавно,что пойдёт "на Север"......я ещё съязвил "или на Юг". Значит позволяют биржевые инструменты что-то видеть.
 
Vadens:

Свалили?

Эх! Не думать бы,а видеть. А видеть можно по биржевым инструментам.

Ренка,ну ты там постиг...близок и причислен.......по объёмам,по балансу спроса и предложения видел ли ты,что вверх пойдёт? Кстати,Стренж,под последним ником "нахиди" сказал недавно,что пойдёт "на Север"......я ещё съязвил "или на Юг". Значит позволяют биржевые инструменты что-то видеть.

Я про юга что-то говорил?

Вроде как насчет севера тока...

 
Vadens:

Свалили?

Эх! Не думать бы,а видеть. А видеть можно по биржевым инструментам.

Ренка,ну ты там постиг...близок и причислен.......по объёмам,по балансу спроса и предложения видел ли ты,что вверх пойдёт? Кстати,Стренж,под последним ником "нахиди" сказал недавно,что пойдёт "на Север"......я ещё съязвил "или на Юг". Значит позволяют биржевые инструменты что-то видеть.
Мда
 
Ну как? Вывернули портки... на обе стороны?
 
Renat Akhtyamov:
Давай, учи отроков. Ато так и помрут неучами
 
А вообще - пофигу куда она пойдет ))))))))
 
Как там правильно линии спроса и предложения по твоей картинке рисовать
 
nahdi:
Как там правильно линии спроса и предложения по твоей картинке рисовать

не у всех есть котировочные рычаги, но на хитрую .. есть ... с винтом.

новая задачка будет посложнее...

я бы даже сказал без ответа

однако я польщен за такое пристальное внимание к моей проге

легко пишется )
 
Renat Akhtyamov:
не у всех есть котировочные рычаги, но на хитрую .. есть ... с винтом.
Ты мне зубы не заговаривай... я уже перо заточил. Где там дисбаланс? Сколько покупателей на контракте?
 
nahdi:
Ты мне зубы не заговаривай... я уже перо заточил. Где там дисбаланс? Сколько покупателей на контракте?

я в отчетах не копаюсь и с более чем пол года как уже сказал - сам их делаю

фора прозрачна, её движения предсказуемы, на тьфу не хватает

руками в легкую могу торгануть, прогу заставить хочу мои мысли понимать
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