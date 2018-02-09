FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 838

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Vadens:

Помнится,ты говорил,что канадец обвалится. Я ещё сомневался,не пробьёт ли уровень вверх. Респект! Вышло по твоему. Умеешь ванговать!

писал выше про про EURCHF:


 
Vadens:


присмотритесь к Ауди...


а КУКЛ дело знает:


 
Vadens:

Ну,пусть зреет.

Главное,чтобы работало правило №1-если шло вверх,когда-нибудь должно пойти вниз.

пусть...


 
Биток тюкнул 12 900....
 
Lesorub:

785 пунктов... 

Пункты они и в Африке пункты.

Берешь например начало и конец сделки, складываешь  100 штук по 0.01, получаешь одну в 1 лот.

 
Renat Akhtyamov:

Пункты они и в Африке пункты.

Берешь например начало и конец сделки, складываешь  100 штук по 0.01, получаешь одну в 1 лот.

клюйте, что хотите...        


 
Lesorub:

клюйте, что хотите...         

хорошо

пока что евру

======

Илья, вот ты скажи - по евро ночью палки появились?

 
Renat Akhtyamov:
хорошо

пока что евру

======

Илья, вот ты скажи - по евро ночью палки появились?

Не ночью, а несколько дней назад, свеча от 14.11.2017 г., с ТР 1.1550

Остальное -  загон в противоход для накопления ликвидности.

Фьючерс (выше риунок) взял свой хай, оттуда в коррекцию.          


На данный момент так:



щас вход (для меня) только на 1.1960...

свечи от 13-14.12 тоже селл сигнал

 
Lesorub:

Не ночью, а несколько дней назад, свеча от 14.11.2017 г., с ТР 1.1550

Остальное -  загон в противоход для накопления ликвидности.

Фьючерс (выше риунок) взял свой хай, оттуда в коррекцию.          


На данный момент так:


щас вход (для меня) только на 1.1960...

по евро ФЛЕТ сегодня, так думаю.


 
Renat Akhtyamov:

по евро ФЛЕТ сегодня, так думаю.


все дело в баксе...

а то и Евробакс еще заход вверх сделает...

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