FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 838
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Помнится,ты говорил,что канадец обвалится. Я ещё сомневался,не пробьёт ли уровень вверх. Респект! Вышло по твоему. Умеешь ванговать!
писал выше про про EURCHF:
присмотритесь к Ауди...
а КУКЛ дело знает:
Ну,пусть зреет.
Главное,чтобы работало правило №1-если шло вверх,когда-нибудь должно пойти вниз.
пусть...
785 пунктов...
Пункты они и в Африке пункты.
Берешь например начало и конец сделки, складываешь 100 штук по 0.01, получаешь одну в 1 лот.
Пункты они и в Африке пункты.
Берешь например начало и конец сделки, складываешь 100 штук по 0.01, получаешь одну в 1 лот.
клюйте, что хотите...
клюйте, что хотите...
пока что евру
======
Илья, вот ты скажи - по евро ночью палки появились?
хорошо
пока что евру
======
Илья, вот ты скажи - по евро ночью палки появились?
Не ночью, а несколько дней назад, свеча от 14.11.2017 г., с ТР 1.1550
Остальное - загон в противоход для накопления ликвидности.
Фьючерс (выше риунок) взял свой хай, оттуда в коррекцию.
На данный момент так:
щас вход (для меня) только на 1.1960...
свечи от 13-14.12 тоже селл сигнал
Не ночью, а несколько дней назад, свеча от 14.11.2017 г., с ТР 1.1550
Остальное - загон в противоход для накопления ликвидности.
Фьючерс (выше риунок) взял свой хай, оттуда в коррекцию.
На данный момент так:
щас вход (для меня) только на 1.1960...
по евро ФЛЕТ сегодня, так думаю.
по евро ФЛЕТ сегодня, так думаю.
все дело в баксе...
а то и Евробакс еще заход вверх сделает...