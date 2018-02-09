FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 513
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Я к чему спрашивала. У некоторых по евре почти сравнялось, а по моему люббимому луню уже толпа мишек набежала. (уловка?)
Лондон и офшор разные вещи.
Естественно.
Что гадать - Трамп же сказал, что будут падать ниже плинтуса, похоже им тоже нужна нефть выше 76, да и распродаться по быстрому, так что с евро похоже будем лететь до самых небес...но и они похоже всегда не против...а куда деваться...вон саудитам пришлось оружейку накупать на стольник ярдов...)))
мда... хз.
мда... хз.
это кто...типа я что ли - похож...копия просто...))))
это кто...типа я что ли - похож...копия просто...))))
Да не. Счас порылся, нашел свой февральский постик. Чо дальше - обратно вроде как... , не знаю. все приметы говорят что вверх. а вверх - уууууу как дофига чалить, 1.3-1.4. хз вобщем
Пусть дернется куда нибудь, там посмотрим уже повнимательнее.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.02.17 19:37
покажи свой, а не мифа
)
мой по прежнему по евро:
1)1.035,
2)1.17
Индекс Евры:
Индекс Евры:
Евра ладно. Бакс индекс только ускоряется.
Евра ладно. Бакс индекс только ускоряется.
К развороту? Если бакс убьёт уровни 16-го года.......ой,что будет!
К развороту?
Не рановато, вроде не было перебития low, а он вроде обязан состоятся
Не рановато, вроде не было перебития low, а он вроде обязан состоятся
Я не готов морально видеть евру в 20-ке,но первые сигналы от опционщиков имеются.