FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 513

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sterva:

Я к чему спрашивала. У некоторых по евре почти сравнялось, а по моему люббимому луню уже толпа мишек набежала. (уловка?)

Лондон и офшор разные вещи.

Естественно.

 

Что гадать - Трамп же сказал, что будут падать ниже плинтуса, похоже им тоже нужна нефть выше 76,  да и распродаться по быстрому, так что с евро похоже будем лететь до самых небес...но и они похоже всегда не против...а куда деваться...вон саудитам пришлось оружейку накупать на стольник ярдов...)))

График EURUSD, D1, 2017.07.21 08:13 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
 

мда... хз.


 
Renat Akhtyamov:

мда... хз.


это кто...типа я что ли - похож...копия просто...))))

 
Сергей Криушин:

это кто...типа я что ли - похож...копия просто...))))

Да не. Счас порылся, нашел свой февральский постик. Чо дальше - обратно вроде как... , не знаю. все приметы говорят что вверх. а вверх - уууууу как дофига чалить, 1.3-1.4. хз вобщем

Пусть дернется куда нибудь, там посмотрим уже повнимательнее.

 

Индекс Евры:     



 
Lesorub:

Индекс Евры:     




Евра ладно. Бакс индекс только ускоряется.

 
sterva:

Евра ладно. Бакс индекс только ускоряется.


К развороту? Если бакс убьёт уровни 16-го года.......ой,что будет!


 
Vadens:

К развороту?


Не рановато, вроде не было перебития low, а он вроде обязан состоятся

 
Vitaly Muzichenko:

Не рановато, вроде не было перебития low, а он вроде обязан состоятся


Я не готов морально видеть евру в 20-ке,но первые сигналы от опционщиков имеются.


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