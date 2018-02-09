FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 18

Renat Akhtyamov:
в том то и дело, что иногда локальный хай может неожиданно в такой же локальный лой превратиться, а это самое лучшее место для входа
Иной раз когда вы говорите такое, меня просто в дрожь бросает - до чего я тупым себя чувствую, но я не отчаиваюсь и все-таки верю в успех... безнадежного дела...
 
tuma_news:


Тума, я не пойму, ты ж евру к 0.7 гнал или....?
 
Сергей Криушин:
Я же сегодня скрин канадца показывал, т.е. как раз тот момент, когда такое происходит.
 

Думаю что будет как то так. Могу конечно ошибаться. Хотел на красном выложить. А там такой гем... с этим делом.

 

 
Renat Akhtyamov:
так я и наставил  - мама не горюй - ждем уже 70 % просадка, готовлюсь на вылет... доливаю еще в надежде на взлет...((

еврик зараза тоже застрял

 
Сергей Криушин:
еще 18 часов примерно до старта ракетки. Однако канал поменялся чуток, поэтому может пройдет гораздо больше времени.

В общем, я обычно смотрю - в какую сторону уперлись и где линия параллельна полу, туда и двинут. Но нужно, чтобы котировка забилась в самый правый угол сужающегося треугольника. Вот тогда её и выжмет оттуда.

 
Renat Akhtyamov:

еще 18 часов примерно до старта ракетки. Однако канал поменялся чуток, поэтому может пройдет гораздо больше времени.

Нефть вон екнулась на 4.1% вот это коррекция довольно резко что-то... неожиданно, неужели из-за Белоруссии, да вообще-то и запасы упали, да и морозы по всей Европе...

ну пойдет движуха...

 
Сергей Криушин:

Щас можно спать. Движняк будет, но только вечером.

Новости посмотрите - где там по 3 бычьих головы по баксу. Это примерное время начала движняка.

Перед этим посмотрите - что я писал выше, там и определитесь - кто куда возможно двинет.

А я не сплю, т.к. АТС-ку пишу.

https://ru.investing.com/economic-calendar/

Renat Akhtyamov:

Да, точно тишина, пошел спать...

Спасибо большое за прогнозы - они точны и помогают...

 
Сергей Криушин:

Верное решение.

Торговля на форексе может стать не очень то и нервной, если спокойно и вовремя всё взвесить. Плохо, когда пытаешься целый день что то увидеть на графике.

