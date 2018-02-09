FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 18
в том то и дело, что иногда локальный хай может неожиданно в такой же локальный лой превратиться, а это самое лучшее место для входа
Иной раз когда вы говорите такое, меня просто в дрожь бросает - до чего я тупым себя чувствую, но я не отчаиваюсь и все-таки верю в успех... безнадежного дела...
Думаю что будет как то так. Могу конечно ошибаться. Хотел на красном выложить. А там такой гем... с этим делом.
Я же сегодня скрин канадца показывал, т.е. как раз тот момент, когда такое происходит.
так я и наставил - мама не горюй - ждем уже 70 % просадка, готовлюсь на вылет... доливаю еще в надежде на взлет...((
еврик зараза тоже застрял
еще 18 часов примерно до старта ракетки. Однако канал поменялся чуток, поэтому может пройдет гораздо больше времени.
В общем, я обычно смотрю - в какую сторону уперлись и где линия параллельна полу, туда и двинут. Но нужно, чтобы котировка забилась в самый правый угол сужающегося треугольника. Вот тогда её и выжмет оттуда.
Нефть вон екнулась на 4.1% вот это коррекция довольно резко что-то... неожиданно, неужели из-за Белоруссии, да вообще-то и запасы упали, да и морозы по всей Европе...
ну пойдет движуха...
Щас можно спать. Движняк будет, но только вечером.
Новости посмотрите - где там по 3 бычьих головы по баксу. Это примерное время начала движняка.
Перед этим посмотрите - что я писал выше, там и определитесь - кто куда возможно двинет.
А я не сплю, т.к. АТС-ку пишу.
https://ru.investing.com/economic-calendar/
Да, точно тишина, пошел спать...
Спасибо большое за прогнозы - они точны и помогают...
Верное решение.
Торговля на форексе может стать не очень то и нервной, если спокойно и вовремя всё взвесить. Плохо, когда пытаешься целый день что то увидеть на графике.