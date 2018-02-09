FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 376

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https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page374

Пацан нарисовал, Пацан сделал:


Всех в праздником!!!

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.04.28
  • www.mql5.com
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Lesorub:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page374

Пацан нарисовал, Пацан сделал:


Всех в праздником!!!

рано, но толк будет

взаимно!

 
achtopridumat:
НЕужели перекроет 1,19????? а Ренат? Хотя коридор рисует 1,1 и то с натяжкой)??????

это очень дальняя цель.

цена по прямой не ходит.

посмотрим...

 
 
 
achtopridumat:
НЕужели перекроет 1,19????? а Ренат? Хотя коридор рисует 1,1 и то с натяжкой)??????
я продал
 
Renat Akhtyamov:
я продал

а как же чужие стопы?


 
Lesorub:

а как же чужие стопы?


Доброе утро! Usd/cad покажите своё виденье пожалуйста.
 
Forex969:
Доброе утро! Usd/cad покажите своё виденье пожалуйста.

жду..., с моря погоды:



 
Lesorub:

жду..., с моря погоды:




Закрыла его с убытком и не жалею.

Еще вверх может протянуть на новостях.)

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