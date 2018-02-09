FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 376
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https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page374
Пацан нарисовал, Пацан сделал:
Всех в праздником!!!
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page374
Пацан нарисовал, Пацан сделал:
Всех в праздником!!!
рано, но толк будет
взаимно!
НЕужели перекроет 1,19????? а Ренат? Хотя коридор рисует 1,1 и то с натяжкой)??????
это очень дальняя цель.
цена по прямой не ходит.
посмотрим...
НЕужели перекроет 1,19????? а Ренат? Хотя коридор рисует 1,1 и то с натяжкой)??????
я продал
а как же чужие стопы?
а как же чужие стопы?
Доброе утро! Usd/cad покажите своё виденье пожалуйста.
жду..., с моря погоды:
жду..., с моря погоды:
Закрыла его с убытком и не жалею.
Еще вверх может протянуть на новостях.)