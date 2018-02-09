FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 450
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почти что палки лесоруба?
также туманно...или наоборот?.. нефть держится на приемлемом уровне, мировая обстановка стабилизируется, доллар будут и дальше падать - теперь им не нужен крепкий...так что я тоже за рост евро...
лично у меня мысля про нефть такая...
Она скорее всего долбанулась в цене, когда в США задумали производить биотопливо. Но оказалось, что объемы будут неудовлетворительными, соответственно цена биотоплива будет высокой... Поэтому снова кинулись добывать и цена на нефть поползла вверх.
лично у меня мысля про нефть такая. Она скорее всего долбанулась в цене, когда в США задумали производить биотопливо. Но оказалось, что объемы будут неудовлетворительными, соответственно цена биотоплива будет высокой... Поэтому снова кинулись добывать и цена поползла вверх.
Нет дело в экономичности новых двигателей, переходе на зеленые технологии, кризис - топчемся на месте или падаем...как бы достигли потолка - предел мечтаний, так что нужен или большой слом-хаос или большой рывок в космос...или отказ от всех границ, что мало вероятно с учетом большого недоверия друг к другу...((
добавлю мысль: отказ от границ - это тоже очень большой хаос и слом, как сейчас с беженцами в ЕС...
Хорошую бороду нарисовали внизу)
Стерва))) Закрылась? Ты течёшь от того,что цена пришла туда,где продала?( а могла бы и закрыться на 1,1110)
Вон сколько мнений))) Рена покупает , у меня продажи сигналы.
Не запуталась в этой каше информации ? )))
Спасибо!
sterva:
ЗЛОЙ ТАКОЙ. ЧТО С ТОБОЙ?
ДЕПО У МЕНЯ НА МЕСТЕ, ГОНЯЮ СОВУШКУ.
ЕВРА БУДЕТ ТАМ ГДЕ НАДО. НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ(
p.s продажи у меня
Что за совушка? Сама писала ? Или кто-то для тебя писал или нашла?
Вот поясняющий рисуночек)
сегодня целый день сигнал в продажу. подожду до завтра
разворот дело тонкое и не быстрое. есть время подумать и взвесить два-три дня...
без шпильки вряд ли вниз двинет - продавцов кишит...
Этот сигнал висит ещё со времени продажи Сиервы)
есть сигнал и на Евре:
Вверх? Не понимаю, по Вашему рисунку вроде вверх, но работаете на более мелких тф или дневка как ориентир
Я тут другое рассмотрел - брюлик перевёрнутый!
И если диагональ продолжить,то как раз вписывается в прогноз Ильи для хода вверх.1,1480
дааа, пивка там не попьешь....
хорошо я провоцирую людей прогнозировать то, что они не торгуют)))
ну вот, ставка сыграла ))))
хорошенький импульс по доллару сейчас прошел.
...а, это же payrolls только что был.
так, был нонфарм 174K, стал 138K. доллар упал.
и почему я не закрыл сделки перед новостью?! нужно же за всем следить!
не скажу,что проиграл (50/50), но все равно.
было 5 сделок, ту захожу в терминал - всё закрыто)))
Что за совушка? Сама писала ? Или кто-то для тебя писал или нашла?
Вот поясняющий рисуночек)
Ну чо там, есть похожий объем под сегодняшней шпилькой?
Мне кажется что пока еще нет, т.к 70 чипсов для евры - обычный внутридневной движняк.
Ну чо там, есть похожий объем под сегодняшней шпилькой?
Мне кажется что пока еще нет, т.к 70 чипсов для евры - обычный внутридневной движняк.
от этого хода железный ТР 1.1317...
возможный Limit 1.1134 и 1.1109 или по желанию
чиф кинул мелкую палку:
и возможный откат: