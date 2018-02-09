FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 203
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Хороший вопрос. Мне тоже интересен ответ. Т.Е.,ты хочешь математически предвидеть ближайшее направление цены. Думается,ответ не простой,судя по тому,что Маркет ещё жив.
есть уровень в определенное время, я хочу знать, кого на нем больше, мишек или бычар
движение от уровня минимум 35 п.
а будет так:
и еще: есть, допутим, у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???
У тебя ОИ есть? Вот там есть и покупки и продажи всех участников, придумаешь как выделить позиции маркетмейкеров, что они брали и по какой цене, и будет тебе счастье)
Ваденс, по всем это долго, ну его нах) Ауди хочется повыше в селл добавить, как то оно не оправдало моих ожиданий, 7780 ждал в пятницу.
У тебя ОИ есть? Вот там есть и покупки и продажи всех участников, придумаешь как выделить позиции маркетмейкеров и будет тебе счастье)
ОИ хз на каких страйках, посмотри картинку - уровни с максимальным ОИ по три штуки для колов и путов...
я про другое, вы писали как - то, 90% и 10% типа нормальный вход, а у меня есть цена в определенный момент времени, как посчитать перевес непосредственно в этот момент времени???
ОИ хз на каких страйках, посмотри картинку - уровни с максимальным ОИ по три штуки для колов и путов...
я про другое, вы писали как - то, 90% и 10% типа нормальный вход, а у меня есть цена в определенный момент времени, как посчитать перевес непосредственно в этот момент времени???
pridurok:
Ауди хочется повыше в селл добавить, как то оно не оправдало моих ожиданий, 7780 ждал в пятницу.
7750 будет селл, в ДБ не ходи...
основание - бай палки на Н4 с ТР 0.7750...
оттуда селл ТР №1 0.7605 и ТР №2 0.7562
Так вот твоя задача их разделить. Когда разделишь, то соотношение высчитать это задача для 6-го класса средней школы.
не так выразился...
я взял ОИ максимальный для 3 страйков на путах и трех страйков на колах, нанес на график, ниже путы выше колы
подходит цена к путу на 1.0600, куда дальше она - пробой до след. путострайка или в обратку, к ближайшему колу?
как здесь посчитать соотношение быков и медведов, т. е на страйке 1.0600????????
.....................
Ваденс, по всем это долго, ну его нах).............
И то так!
страйк колл:
страйк пут:
ОИ колл 3188, ОИ пут 5195 на страйке 1.0600 - 61,36% соотношение бычары против медведов... BUY, короче...
единственное, по палкам чутка перелоет спот стайк:
а на фьюче вроде как все нормально кажет:
Доброго! Время! Господа Трейдеры!
Предполагаю открытие трудовой недели