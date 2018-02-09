FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 203

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Vadens:
Хороший вопрос. Мне тоже интересен ответ. Т.Е.,ты хочешь математически предвидеть ближайшее направление цены. Думается,ответ не простой,судя по тому,что Маркет ещё жив.

есть уровень в определенное время, я хочу знать, кого на нем больше, мишек или бычар

движение от уровня минимум 35 п.

 
Lesorub:

а будет так:


 и еще: есть, допутим, у меня цена, как посчитать, сколько на данный момент медведов и бычар, т.е на чьей стороне перевес???

У тебя ОИ есть? Вот там есть и покупки и продажи всех участников, придумаешь как выделить позиции маркетмейкеров, что они брали и по какой цене,  и будет тебе счастье)

Ваденс, по всем это долго, ну его нах) Ауди хочется повыше в селл добавить, как то оно не оправдало моих ожиданий, 7780 ждал в пятницу. 

 
А так чего вам говорить, евро ниже паритета, фунт паритет, ауди по полбакса, Колдун давно говорил, ищите продажи.
 
pridurok:
У тебя ОИ есть? Вот там есть и покупки и продажи всех участников, придумаешь как выделить позиции маркетмейкеров и будет тебе счастье)

ОИ хз на каких страйках, посмотри картинку - уровни с максимальным ОИ по три штуки для колов и путов...

я про другое, вы писали как - то,  90% и 10% типа нормальный вход, а у меня есть цена в определенный момент времени, как посчитать перевес непосредственно в этот момент времени???

 
Lesorub:

ОИ хз на каких страйках, посмотри картинку - уровни с максимальным ОИ по три штуки для колов и путов...

я про другое, вы писали как - то,  90% и 10% типа нормальный вход, а у меня есть цена в определенный момент времени, как посчитать перевес непосредственно в этот момент времени???

Так вот твоя задача их разделить. Когда разделишь, то соотношение высчитать это задача для 6-го класса средней школы.
 

pridurok:

Ауди хочется повыше в селл добавить, как то оно не оправдало моих ожиданий, 7780 ждал в пятницу. 

7750 будет селл, в ДБ не ходи...

основание - бай палки на Н4 с ТР 0.7750...


оттуда селл ТР №1     0.7605 и ТР №2     0.7562

 
 
pridurok:
Так вот твоя задача их разделить. Когда разделишь, то соотношение высчитать это задача для 6-го класса средней школы.

не так выразился...

я взял ОИ максимальный для 3 страйков на путах и трех страйков на колах, нанес на график, ниже путы выше колы

подходит цена к путу на 1.0600, куда дальше она - пробой до след. путострайка или в обратку, к ближайшему колу?

как здесь посчитать соотношение быков и медведов, т. е на страйке 1.0600????????

 
pridurok:

.....................

Ваденс, по всем это долго, ну его нах).............

И то так!

 

 
pridurok:

страйк колл:



страйк  пут:


ОИ колл 3188, ОИ пут 5195 на страйке 1.0600 - 61,36% соотношение бычары против медведов... BUY,  короче...

единственное, по палкам чутка перелоет спот стайк:


а на фьюче вроде как все нормально кажет:


 

Доброго! Время! Господа Трейдеры!

Предполагаю открытие трудовой недели  

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