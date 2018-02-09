FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 652

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Renat Akhtyamov:

Не нужна она. Главно принцип/алгоритм работы рынка понять.

Я писал про это и Стренж тоже как то правильно изложил.

Но он написал только про конец дня.

Что происходит в течении дня, он не рассказывал.


До связи!


 
Renat Akhtyamov:


Не в СМЕ дело и не в графике!

Ясно,что не в СМЕ,но обрабатывать большие объёмы в еxele или писать макросы нет никакого желания,а прогу,автоматически слизывающую с сайта в удобоваримом варианте,я ещё не встречал. Так,что лучше я на графике увижу что мне нужно старым дедовским способом.


 
Vadens:

Меня не только интересует кратко-среднесрочная торговля......я там живу.

Камни намечаю вручную,по ним расставляю капканы. Допуск по точности меня устраивает.

Старый,твою подсказку мы с тобой прошли ещё на 4-ке в 3-м классе общеобразовательной школы.

Если имеешь чё сказать,выкладывай в файле стройной теорией,а вот это...дым напускать в тамбуре не надо.

Ты хочешь сказать,что Местные из наторговки пооткрывались баем?

А сам-то можешь доказать реально,без напускания дыма,что знал и видел предстоящий импульс в шорт?



Да не ваш я старый и не пророк.

 

Гадания будут?

 

Приветствую, господа, просматривается падение доллара сегодня, буду покупать евро и фунт

 
vadutr:

Гадания будут?


Будут,а куда ж без грёз на форе.

Давай в этот раз ты. Погадай,пожайлуста,мне на межбанке,на тепловой карте СМЕ,на форвардах NDF и прочих колопутских ленточных прибамбасах,в которых уже сам Сорос запутался.

Допускается обидное слово "погадай" заменить на более лояльное,например,"посмотреть и увидеть как на ладони". 

 
vadutr:

Гадания будут?

А то! )))

 

По евро жду пробой 1670 вверх и закрепление, вот тогда и пойдут покупки на все)))

 

https://www.mql5.com/ru/charts/7846078/eurusd-d1-instaforex-group

 
Dmitry Chepik:

Приветствую, господа, просматривается падение доллара сегодня, буду покупать евро и фунт


Опять???? Вы мазохист?

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