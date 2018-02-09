FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 652
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не нужна она. Главно принцип/алгоритм работы рынка понять.
Я писал про это и Стренж тоже как то правильно изложил.
Но он написал только про конец дня.
Что происходит в течении дня, он не рассказывал.
До связи!
Не в СМЕ дело и не в графике!
Ясно,что не в СМЕ,но обрабатывать большие объёмы в еxele или писать макросы нет никакого желания,а прогу,автоматически слизывающую с сайта в удобоваримом варианте,я ещё не встречал. Так,что лучше я на графике увижу что мне нужно старым дедовским способом.
Меня не только интересует кратко-среднесрочная торговля......я там живу.
Камни намечаю вручную,по ним расставляю капканы. Допуск по точности меня устраивает.
Старый,твою подсказку мы с тобой прошли ещё на 4-ке в 3-м классе общеобразовательной школы.
Если имеешь чё сказать,выкладывай в файле стройной теорией,а вот это...дым напускать в тамбуре не надо.
Ты хочешь сказать,что Местные из наторговки пооткрывались баем?
А сам-то можешь доказать реально,без напускания дыма,что знал и видел предстоящий импульс в шорт?
Да не ваш я старый и не пророк.
Гадания будут?
Приветствую, господа, просматривается падение доллара сегодня, буду покупать евро и фунт
Гадания будут?
Будут,а куда ж без грёз на форе.
Давай в этот раз ты. Погадай,пожайлуста,мне на межбанке,на тепловой карте СМЕ,на форвардах NDF и прочих колопутских ленточных прибамбасах,в которых уже сам Сорос запутался.
Допускается обидное слово "погадай" заменить на более лояльное,например,"посмотреть и увидеть как на ладони".
Гадания будут?
А то! )))
По евро жду пробой 1670 вверх и закрепление, вот тогда и пойдут покупки на все)))
https://www.mql5.com/ru/charts/7846078/eurusd-d1-instaforex-group
Приветствую, господа, просматривается падение доллара сегодня, буду покупать евро и фунт
Опять???? Вы мазохист?