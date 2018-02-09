FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 712
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Ты так загадочно завернул истину,что я даже поднял одно веко. (1)
По причине,что я вообще не бельмеса в татарском. (2)
1. )))
2. уж не взыщи
Да, нарисовано. Вот только не палкой
А Океания давит! Случаем,не разворотную свечу они собрались дать,то бишь скинуть балласт.
Вот тут вредно точно определять уровень для капкана,немного нужно ошибиться,чтобы спредом прошлись.
спасибо, продавец евры, который постоянно в плюсе, компаньон!)))
Тумка,сфотографируй себя ниже пояса,а то что-то я пол твой не пойму.
открываешь ДБ, берешь кулькулятор и за дело
Могучий, текущая цена всегда средняя меж всеми, остальное - сказки.
Бляха! Пин-бар начал рисоваться,что ли. Обидно,если на верхушке не откроюсь. Руки чешутся рыночный щёлкнуть,но щас он окажется на 10 пунктов выше.
Тьфу,зараза! Ладно,если флетить начнёт,придётся рыночный посадить.
Тумка,сфотографируй себя ниже пояса,а то что-то я пол твой не пойму.
доверился уже в личке/почте.
Все рисунки со стратегией все расклады показал )
Прошу закодить некоторые вещи , а мне типа говорят "иди во фриласн"
Поэтому , фоткайся сам )
Спасибо!