FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 712

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Vadens:

Ты так загадочно завернул истину,что я даже поднял одно веко. (1)

По причине,что я вообще не бельмеса в татарском. (2)

1. )))

2. уж не взыщи

 
nahdi:

Да, нарисовано. Вот только не палкой


 

А Океания давит! Случаем,не разворотную свечу они собрались дать,то бишь скинуть балласт.

Вот тут вредно точно определять уровень для капкана,немного нужно ошибиться,чтобы спредом прошлись.

 
Renat Akhtyamov:

спасибо, продавец евры, который постоянно в плюсе, компаньон!

)))
 
Lesorub:


открываешь ДБ, берешь кулькулятор и за дело
 
tuma_news:

Тумка,сфотографируй себя ниже пояса,а то что-то я пол твой не пойму.

 
nahdi:
открываешь ДБ, берешь кулькулятор и за дело
Могучий, текущая цена всегда средняя меж всеми, остальное - сказки.
 
Renat Akhtyamov:
Могучий, текущая цена всегда средняя меж всеми, остальное - сказки.
Есть текущая цена, а есть данные. Не путай. Для тебя - хоть ВсеМогущий. Дальше жги
 

Бляха! Пин-бар начал рисоваться,что ли. Обидно,если на верхушке не откроюсь. Руки чешутся рыночный щёлкнуть,но щас он окажется на 10 пунктов выше.

Тьфу,зараза! Ладно,если флетить начнёт,придётся рыночный посадить.

 
Vadens:

Тумка,сфотографируй себя ниже пояса,а то что-то я пол твой не пойму.

доверился уже  в личке/почте.

Все рисунки со стратегией все расклады показал )

Прошу закодить некоторые вещи , а  мне типа  говорят  "иди  во  фриласн"

Поэтому  , фоткайся  сам )

Спасибо!

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