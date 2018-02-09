FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 233
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я тебе уже говорил про нижние уровни 1.0395, 1.0329 ...
палки не врут
я тебе уже говорил про нижние уровни 1.0395, 1.0329 ...
палки не врут
Металл вытягивает в плюс и это радует. Наверно всё закрою и неделю в отпуск ушёл.
по луню стоп сработал, по евро в без убыток закрылось, в общем спешить не фиг...я про себя...
Металл вытягивает в плюс и это радует. Наверно всё закрою и неделю в отпуск ушёл.
да, 100 с лихвой пунктов перехаил...
eur предпочитаем в sell
да, 100 с лихвой пунктов перехаил...
Стерж рисовал луня.
Ругаться будет))))))))))))))
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
pridurok, 2017.02.16 15:04
Бред сивой кобылы. Я могу больше цифр написать. Торговать что?
К новым высотам.
Вот такой вам прикол на прощание. Тренируйтесь.
народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!
вопрос: что дальше - поход к 1.0632 или продолжение снижения к 1.0397 ???
прошу не гадать, а обосновывать решение конкретикой и цифрами
народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!
вопрос: что дальше - поход к 1.0632 или продолжение снижения к 1.0397 ???
прошу не гадать, а обосновывать решение конкретикой и цифрами
Для костра страшила принёс 5 веток Элли 7 веток а железный дровосек в 4 раза больше чем Страшила и Элли вместе сколько веток принёс железный дровосек?
Это решить можноА вот по евре ,просчитать цифры, алгоритмы таких далеких целей, боюсь не возьмется не один кодер этого сайта
Решение задачи: Задачу решим в два действия. 1. Узнаем сколько веток для костра принесли страшила и Элли вместе. 5+7=12 веток 2. Узнаем сколько веток железный дровосек принес для костра. 12*4=48 веток Ответ: Сорок восемь веток для костра принес железный дровосек.
Всё на картинке:
ушёл на неделю...
евро туркишь закрыл, золото в б/у оставил...
всем удачи.
народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!
вопрос: что дальше - поход к 1.0632 или продолжение снижения к 1.0397 ???
прошу не гадать, а обосновывать решение конкретикой и цифрами
Вопрос интересный.
Попробую по цифрам вечерком, но по ним иной раз все наоборот.
Направление я бы взяла сейчас с текущих 1.052 север, но пока не на евре.
Две недели против ветра идем и судя по всему скоро увидим цену выше 1.07.)
Вопрос интересный.
Попробую по цифрам вечерком, но по ним иной раз все наоборот.
Направление я бы взяла сейчас с текущих 1.052 север, но пока не на евре.
Две недели против ветра идем и судя по всему скоро увидим цену выше 1.07.)
спс
фунт, ауди, киви - все на уровнях...
и что - то ждут