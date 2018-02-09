FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 233

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tuma_news:

я тебе уже говорил про нижние уровни 1.0395, 1.0329 ...

палки не врут

 
Lesorub:

я тебе уже говорил про нижние уровни 1.0395, 1.0329 ...

палки не врут

по луню стоп сработал, по евро в без убыток закрылось, в общем спешить не фиг...я про себя...

Металл вытягивает в плюс и это радует. Наверно всё закрою и неделю в отпуск ушёл.
 
Sergey Novokhatskiy:
по луню стоп сработал, по евро в без убыток закрылось, в общем спешить не фиг...я про себя...

Металл вытягивает в плюс и это радует. Наверно всё закрою и неделю в отпуск ушёл.

да, 100 с лихвой пунктов перехаил...


 
Тренд USD  индекс $

eur предпочитаем в  sell
 
Lesorub:

да, 100 с лихвой пунктов перехаил...


Стерж рисовал луня.

 Ругаться будет))))))))))))))

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

pridurok, 2017.02.16 15:04

Бред сивой кобылы. Я могу больше цифр написать. Торговать что?

К новым высотам.

 

Вот такой вам прикол на прощание. Тренируйтесь. 


 

народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!

вопрос: что дальше - поход  к 1.0632 или продолжение снижения к 1.0397 ???

прошу не гадать, а обосновывать решение конкретикой и цифрами      


[Удален]  
Lesorub:

народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!

вопрос: что дальше - поход  к 1.0632 или продолжение снижения к 1.0397 ???

прошу не гадать, а обосновывать решение конкретикой и цифрами      



Для костра страшила принёс 5 веток Элли 7 веток а железный дровосек в 4 раза больше чем Страшила и Элли вместе сколько веток принёс железный дровосек?

Это решить можно
Решение задачи: Задачу решим в два действия. 1. Узнаем сколько веток для костра принесли страшила и Элли вместе. 5+7=12 веток 2. Узнаем сколько веток железный дровосек принес для костра. 12*4=48 веток Ответ: Сорок восемь веток для костра принес железный дровосек.

А вот по евре  ,просчитать цифры, алгоритмы  таких  далеких целей,‌ боюсь  не возьмется  не один кодер этого сайта
 

Всё на картинке:

ушёл на неделю...‌

евро туркишь закрыл, золото в б/у оставил...

всем удачи.‌

 
Lesorub:

народ, выходите на обсуждение по Евре уровня 1.0493 !!!

вопрос: что дальше - поход  к 1.0632 или продолжение снижения к 1.0397 ???

прошу не гадать, а обосновывать решение конкретикой и цифрами      



Вопрос интересный.

П‌опробую по цифрам вечерком, но по ним иной раз все наоборот.

Н‌аправление я бы взяла сейчас с текущих 1.052 север, но пока не на евре.

Д‌ве недели против ветра идем и судя по всему скоро увидим цену выше 1.07.)

 
sterva:


Вопрос интересный.

П‌опробую по цифрам вечерком, но по ним иной раз все наоборот.

Н‌аправление я бы взяла сейчас с текущих 1.052 север, но пока не на евре.

Д‌ве недели против ветра идем и судя по всему скоро увидим цену выше 1.07.)

спс

фунт, ауди, киви - все на уровнях...

и что - то ждут     

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