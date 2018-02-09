FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 255
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поставил на сел к 1,0560
батько кредитор думу думает,,,. аккуратнее ))))
Ну наконец то по евре что то зашевелилось.
Купили)))
да уж...
Как это! Я что,с ума сошёл! Лунька продал ещё перед перехаем. Схавал все мои капканы и собирается мордой меня ткнуть в новый перехай. Так ещё рисанул бай-палки(по Лесорубу) на Н4. Не иначе услышал Стерву и собирается 3550,как минимум,посетить.
Как бы страшно не было,а опереться на ближайшую поддержку обязан. Этого моему веерку достаточно.Ясно,что рано или поздно пара должна пробить сопротивление и выйти на оперативный простор в 38-40-ю,но без сцепления колёс с дорогой(то бишь с поддержками) движения не бывает.
а колопуты за пятницу по ДБ на фунте точно выстроились по палочным долгам:
а колопуты за пятницу по ДБ на фунте точно выстроились по палочным долгам:
Черная бухгалтерия быкомедведей тоже подтянула возврат долга к страйку
Черная бухгалтерия быкомедведей тоже подтянула возврат долга к страйку
а колопуты за пятницу по ДБ на фунте точно выстроились по палочным долгам:
Ага. Про больше меньше помнишь - писали выше?
Фунта просто придержали. Соответственно судьба его - камнем, а не с горки...
Лунь и фунт по прежнему самые лакомые кусочки, которые двинут в противоположные стороны.
Ага. Про больше меньше помнишь - писали выше?
Фунта просто придержали. Соответственно судьба его - камнем, а не с горки...
Лунь и фунт по прежнему самые лакомые кусочки, которые двинут в противоположные стороны.
Я Вам не верю!
мой ТР 1.2424
ТР 1.2485
потом посмотрим на низа...
Я Вам не верю!
мой ТР 1.2424
ТР 1.2485
потом посмотрим на низа...
USD + три звездочки - что означает?
Напоминалка
надо будет откалибровать по свече ... по умолчанию может врать