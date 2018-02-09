FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 255

Новый комментарий
[Удален]  
achtopridumat:
поставил на сел к 1,0560

батько кредитор думу думает,,,. аккуратнее  ))))

 

Ну наконец то по евре что то зашевелилось.

 
sterva:

Купили)))

Renat Akhtyamov:
да уж...


Как это! Я что,с ума сошёл! Лунька продал ещё перед перехаем. Схавал все мои капканы и собирается мордой меня ткнуть в новый перехай. Так ещё рисанул бай-палки(по Лесорубу) на Н4. Не иначе услышал Стерву и собирается 3550,как минимум,посетить.

К‌ак бы страшно не было,а опереться на ближайшую поддержку обязан. Этого моему веерку достаточно.

Ясно,что рано или поздно пара должна пробить сопротивление и выйти на оперативный простор в 38-40-ю,но без сцепления колёс с дорогой(то бишь с поддержками) движения не бывает.
 

а колопуты за пятницу по ДБ на фунте точно выстроились по палочным долгам:       

[Удален]  
Lesorub:

а колопуты за пятницу по ДБ на фунте точно выстроились по палочным долгам:       

Черная бухгалтерия  быкомедведей  тоже подтянула возврат долга  к страйку

 
Alexander Antoshkin:

Черная бухгалтерия  быкомедведей  тоже подтянула возврат долга  к страйку‌

USD + три звездочки - что означает?
 
Lesorub:

а колопуты за пятницу по ДБ на фунте точно выстроились по палочным долгам:        ‌

Ага. Про больше меньше помнишь - писали выше?

Фунта просто придержали. Соответственно судьба его - камнем, а не с горки...

Лунь и фунт по прежнему самые лакомые кусочки, которые двинут в противоположные стороны.‌

 
Renat Akhtyamov:

Ага. Про больше меньше помнишь - писали выше?

Фунта просто придержали. Соответственно судьба его - камнем, а не с горки...

Лунь и фунт по прежнему самые лакомые кусочки, которые двинут в противоположные стороны.‌

Я Вам не верю!

мой ТР 1.2424

‌       ТР 1.2485

потом посмотрим на низа...‌

 
Lesorub:

Я Вам не верю!

мой ТР 1.2424

‌       ТР 1.2485

потом посмотрим на низа...‌

верить не надо. это прогноз
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
USD + три звездочки - что означает?

‌Напоминалка

надо  будет  откалибровать по свече ...   по умолчанию  может врать

Файлы:
sharkfx-Calendar7Whiteq.ex4  31 kb
1...248249250251252253254255256257258259260261262...878
Новый комментарий