FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 246

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Alexander Antoshkin:

хоть долги мне не отдали  .... но все равно два раза  отщипнул 

скоро мне за Ауди отвечать будете!    
[Удален]  
Lesorub:

1.0638, ах, ах, ах...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page239

на сегодняшнем перехаи,  долги медведям  (  страхи их)  изменились , у меня нет данных ... я дезориентирован  т.ч на сегодня все! до завтра...

306+100+150пп‌ сегодня

 

евро

ф‌унт

иена

 
Alexander Antoshkin:

на сегодняшнем перехаи,  долги медведям  (  страхи их)  изменились , у меня нет данных ... я дезориентирован  т.ч на сегодня все! до завтра...

306+100+150пп‌ сегодня

55 пунктов, от пятничного движения?   

Стренжа нет на Вас‌...

[Удален]  
Lesorub:

55 пунктов, от пятничного движения?   

Стренжа нет на Вас‌...


Зараза ))), нарушают регламент( в понедельник отдают долги ............- ни фига гороскоп не читают) +22

Н‌а переХаи  медвежие долги поднялись  в район  уровня опциона  и  там  рассчитались    ( смотри на объем) 

 
недаром колопут на 1.09.. запендюрили...
 
Alexander Antoshkin:


Б‌ытавуха


как все это мне до боли знакомо

а послезавтра кидай новый транш на депо‌

удачи в этом нелегком деле!‌

 
Lesorub:

как все это мне до боли знакомо

а послезавтра кидай новый транш на депо‌

удачи в этом нелегком деле!‌


Доброго времени суток.)

Е‌сть актуальная фунто- картинка?

 
sterva:


Доброго времени суток.)

Е‌сть актуальная фунто- картинка?

бай, цели те же...

1.2228 прям на PUT цена встала по ДБ от прошлой пятницы, ТР 1.2568‌

стопы  1.2200 ближайшие‌

[Удален]  

Понедельник -день тяжей  вполне вероятно даст откат   и уйдет на флет

дождемся новых расчетов  границ опциона   , а пока вероятность движения в смотрится  вниз лучше


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