FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 246
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хоть долги мне не отдали .... но все равно два раза отщипнул
1.0638, ах, ах, ах...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page239
на сегодняшнем перехаи, долги медведям ( страхи их) изменились , у меня нет данных ... я дезориентирован т.ч на сегодня все! до завтра...
306+100+150пп сегодня
евро
фунт
иена
на сегодняшнем перехаи, долги медведям ( страхи их) изменились , у меня нет данных ... я дезориентирован т.ч на сегодня все! до завтра...
306+100+150пп сегодня
55 пунктов, от пятничного движения?
Стренжа нет на Вас...
55 пунктов, от пятничного движения?
Стренжа нет на Вас...
Зараза ))), нарушают регламент( в понедельник отдают долги ............- ни фига гороскоп не читают) +22
На переХаи медвежие долги поднялись в район уровня опциона и там рассчитались ( смотри на объем)
Бытавуха
как все это мне до боли знакомо
а послезавтра кидай новый транш на депо
удачи в этом нелегком деле!
как все это мне до боли знакомо
а послезавтра кидай новый транш на депо
удачи в этом нелегком деле!
Доброго времени суток.)
Есть актуальная фунто- картинка?
Доброго времени суток.)
Есть актуальная фунто- картинка?
бай, цели те же...
1.2228 прям на PUT цена встала по ДБ от прошлой пятницы, ТР 1.2568
стопы 1.2200 ближайшие
Понедельник -день тяжей вполне вероятно даст откат и уйдет на флет
дождемся новых расчетов границ опциона , а пока вероятность движения в смотрится вниз лучше