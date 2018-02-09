FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 48
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Сегодня по фунту новости.
Ловим.)))
А после Терезы думаю в шорт.
нет там долгов...
разве на 1.1954...
Потом скажут 300 пипсов +- это норма.)
Золотишко на 1250-1260 четко идёт, как можно австралийца на данном этапе им было продавать?
Почему и говорил рано ещё...
Золотишко на 1250-1260 четко идёт, как можно австралийца на данном этапе им было продавать?
Почему и говорил рано ещё...
Да, все так, как говорили.)
нет там долгов...
разве на 1.1954...
На Терезе можем посетить.
до куда КУКЛ будет терпеть просаду?
загоняют бакс вниз, почем зря...
Индекс ещё в нисходящем тренде. Пробил мой любимый угол и теоретически начал формацию разворота,не исключаю до 100-ки,если Трамп чего не ляпнет и нац/новости не затмят. Как известно из школы-нацвалюты ходят против индекса,т.е. ауди,фунту,евро в перспективе ещё расти,что подтверждается графанализом......правда,при таком новостном фоне фунта,можно на индекс и наплевать.
зашел по Евре вниз:
зашел по Евре вниз:
Луня держите?
Что-то пока не хочет првильно ходить.)