FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 48

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sterva:

Сегодня по фунту новости.

Ловим.))) 

А после Терезы думаю в шорт. 

нет там долгов...

разве на 1.1954...

 
sterva:

Потом скажут 300 пипсов +- это норма.)

Золотишко на 1250-1260 четко идёт, как можно австралийца на данном этапе им было продавать?

Почему и говорил рано ещё...

 
Sergey Novokhatskiy:

Золотишко на 1250-1260 четко идёт, как можно австралийца на данном этапе им было продавать?

Почему и говорил рано ещё...

Да, все так, как говорили.)

 
Lesorub:

нет там долгов...

разве на 1.1954...

На Терезе можем посетить. 
 
sterva:
На Терезе можем посетить. 

до куда КУКЛ будет терпеть просаду?

загоняют бакс вниз, почем зря...


 

Индекс ещё в нисходящем тренде. Пробил мой любимый угол и теоретически начал формацию разворота,не исключаю до 100-ки,если Трамп чего не ляпнет и нац/новости не затмят. Как известно из школы-нацвалюты ходят против индекса,т.е. ауди,фунту,евро в перспективе ещё расти,что подтверждается графанализом......правда,при таком новостном фоне фунта,можно на индекс и наплевать.

 

 

зашел по Евре вниз:


 
 
 
Lesorub:

зашел по Евре вниз:


Луня держите?

Что-то пока не хочет првильно ходить.) 

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