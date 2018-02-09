FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 479
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Всем привет!
пятничная лажа...
нет проблем...
ну вооот. 5 пунктов всё-таки не дотянул...
Коварный ты
ну вооот. 5 пунктов всё-таки не дотянул...
Коварный ты
от пятницы эта сделка висит, жду ТР 1.1170 по ней...
от пятницы эта сделка висит, жду ТР 1.1170 по ней...
наторговка подобна сентябрьской. Не понятно. Может быть и 1.05 и 1.13
куда хошь торгуй, 1.1500 и 1.0400 коридор...
на часе баевые палки висят, цель видна
Что-то мне кажется Север ерунду сморозил про прорыв выше 1,13
Вот что у меня )
Тестируем уровень продаж Стервы)
Чую, хорошая баррикада из покупок зависла на 1,13 во времена выборов Трампа... Так что Ольга скоро тут будет.
Чую, хорошая баррикада из покупок зависла на 1,13 во времена выборов Трампа... Так что Ольга скоро тут будет.
там просто нет денег на колах ) Всё отсосали.Не интересно .