FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 479

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Всем привет!

пятничная лажа...

 
Lesorub:

нет проблем...

ну вооот. 5 пунктов всё-таки не дотянул...

Коварный ты


 
Renat Akhtyamov:

ну вооот. 5 пунктов всё-таки не дотянул...

Коварный ты


от пятницы эта сделка висит, жду ТР 1.1170 по ней...

 
Lesorub:

от пятницы эта сделка висит, жду ТР 1.1170 по ней...

наторговка подобна сентябрьской. Не понятно. Может быть и 1.05 и 1.13
 
Renat Akhtyamov:
наторговка подобна сентябрьской. Не понятно. Может быть и 1.05 и 1.13

куда хошь торгуй,  1.1500 и 1.0400 коридор...

на часе баевые палки висят, цель видна

 

Что-то  мне кажется Север  ерунду сморозил про  прорыв выше 1,13

Вот что  у меня )


 
Тестируем уровень продаж Стервы)
 
tuma_news:
Тестируем уровень продаж Стервы)
Чую, хорошая баррикада из покупок зависла на 1,13 во времена выборов Трампа... Так что Ольга скоро тут будет.
 
Renat Akhtyamov:
Чую, хорошая баррикада из покупок зависла на 1,13 во времена выборов Трампа... Так что Ольга скоро тут будет.
Кто такая Ольга?
 
Renat Akhtyamov:
Чую, хорошая баррикада из покупок зависла на 1,13 во времена выборов Трампа... Так что Ольга скоро тут будет.

там просто нет денег на колах ) Всё отсосали.Не интересно .

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