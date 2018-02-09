FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 729
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Илья, сегодня утром евро упало. Новых рельс не появилось, что то не пойму?
То есть картина не поменялась?
Дневки - селл!
(может и через загон...)
Но это сути не меняет.
Дневки - селл!
(может и через загон...)
Но это сути не меняет.
Ок. Понятно.
Но раз я собрался покупать на 1725, соответственно понаблюдаем.Да здравствуют следствия!
1758 или 1755 минимум, не ниже.
1758 или 1755 минимум, не ниже.
Взял в баню с собой листок и бумажку да и нарисовал ведь я таки график спроса и предложения
Вот, проверяю...
Цель тает, уже 1727, т.к. объемы не стоят на месте... Но сильно не растает
Взял в баню с собой листок и бумажку да и нарисовал ведь я таки график спроса и предложенияВот, проверяю...
Прикольно, посмотрим)
Взял в баню с собой листок и бумажку да и нарисовал ведь я таки график спроса и предложения
Вот, проверяю...
Цель тает, уже 1727, т.к. объемы не стоят на месте... Но сильно не растает
А веник с шампунем и мочалкой дома оставил???
Прикольно, посмотрим)
А веник с шампунем и мочалкой дома оставил???
Ага! Просто отвлекся сильно)
Кстати банька - супер!
Советую!
Ну ладно вобщем, таймаут. Подожду пока один важный финансовый вопрос не решится.Пока!
Ага! Просто отвлекся сильно)
Кстати банька - супер!
Советую!