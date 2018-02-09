FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 729

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Renat Akhtyamov:

Илья, сегодня утром евро упало. Новых рельс не появилось, что  то не пойму?

То есть картина не поменялась?

Дневки - селл!

(может и через загон...)

Но это сути не меняет.

 
Lesorub:

Дневки - селл!

(может и через загон...)

Но это сути не меняет.

Ок. Понятно.

Но раз я собрался покупать на 1725, соответственно понаблюдаем.

Да здравствуют следствия!
 

1758 или 1755 минимум, не ниже. 

 
Aleksandr Yakovlev:

1758 или 1755 минимум, не ниже. 

Взял в баню с собой листок и бумажку да и нарисовал ведь я таки график спроса и предложения

Вот, проверяю...

Цель тает, уже 1727, т.к. объемы не стоят на месте... Но сильно не растает

 
Renat Akhtyamov:

Взял в баню с собой листок и бумажку да и нарисовал ведь я таки график спроса и предложения

Вот, проверяю...

Прикольно, посмотрим)

 
Renat Akhtyamov:

Взял в баню с собой листок и бумажку да и нарисовал ведь я таки график спроса и предложения

Вот, проверяю...

Цель тает, уже 1727, т.к. объемы не стоят на месте... Но сильно не растает

А веник с шампунем и мочалкой дома оставил???    


 
Aleksandr Yakovlev:

Прикольно, посмотрим)

Покупка с утра была, дык наоборот - цель отдалялась, а продажа - нонсенс....
 
Lesorub:

А веник с шампунем и мочалкой дома оставил???     

Ага! Просто отвлекся сильно)


Кстати банька - супер!

Советую!

 

Ну ладно вобщем, таймаут. Подожду пока один важный финансовый вопрос не решится.

Пока!
 
Renat Akhtyamov:

Ага! Просто отвлекся сильно)


Кстати банька - супер!

Советую!


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