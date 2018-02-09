FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 761
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раз в год и палка стреляет
Просто слова. График...
спать пора
Во во, так всегда.
индекс Евро:
на паре EURUSD на H4 сигнал с целью...
для чего ломать копье???
еще сильней дневки - ТР 1.1550
360 п. с текущих цен...
почитать выше, так одна комедия...
индекс Евро:
на паре EURUSD на H4 сигнал с целью...
для чего ломать копье???
еще сильней дневки - ТР 1.1550
Илья, а может быть лучше будет если на индекс индюк с графиком валютной пары вешать или наоборот?
И чо то уже и палок то не видать...
тож самое на фунте, малость перехая и в путь...
Илья, а может быть лучше будет если на индекс индюк с графиком валютной пары вешать или наоборот?
И чо то уже и палок то не видать...
Нахрен тебе палки???
Важна цель от них!!!
почитать выше, так одна комедия...
индекс Евро:
на паре EURUSD на H4 сигнал с целью...
для чего ломать копье???
еще сильней дневки - ТР 1.1550
360 п. с текущих цен...
Должны дойти до1,20250, а там иожно и вниз
Должны дойти до1,20250, а там иожно и вниз
у меня такого пока нет...
есть покупки Ени, ТР 112.69 - ближайший хай
Фунт канадец, встал в лонг до уровня 1,74600. Надеюсь за пару недель дойдем. Профиту будет более 500 пунктов.
у меня такого пока нет...
есть покупки Ени, ТР 112.69 - ближайший хай
У каждого свои сигналы. В этом нет ничего удивительного. Время покажет.