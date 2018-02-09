FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 761

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nahdi:
раз в год и палка стреляет

Просто слова. График...

 
nahdi:
спать пора

Во во, так всегда.

 
почитать выше, так одна комедия...


индекс Евро:


на паре EURUSD на H4 сигнал с целью...


для чего ломать копье???               

еще сильней дневки - ТР 1.1550 

360 п. с текущих цен...

 
Lesorub:
почитать выше, так одна комедия... 

индекс Евро:

на паре EURUSD на H4 сигнал с целью...

для чего ломать копье???               

еще сильней дневки - ТР 1.1550  

Илья, а может быть лучше будет если на индекс индюк с графиком валютной пары вешать или наоборот?

И чо то уже и палок то не видать...

 

тож самое на фунте, малость перехая и в путь...


 
Renat Akhtyamov:

Илья, а может быть лучше будет если на индекс индюк с графиком валютной пары вешать или наоборот?

И чо то уже и палок то не видать...

Нахрен тебе палки???

Важна цель от них!!!

 
Lesorub:
почитать выше, так одна комедия...


индекс Евро:


на паре EURUSD на H4 сигнал с целью...


для чего ломать копье???               

еще сильней дневки - ТР 1.1550 

360 п. с текущих цен...


Должны дойти до1,20250, а там иожно и вниз

 
Aleksandr Yakovlev:

Должны дойти до1,20250, а там иожно и вниз

у меня такого пока нет...

есть покупки Ени, ТР 112.69 - ближайший хай

 

Фунт канадец, встал в лонг до уровня 1,74600. Надеюсь за пару недель дойдем. Профиту будет более 500 пунктов.

 
Lesorub:

у меня такого пока нет...

есть покупки Ени, ТР 112.69 - ближайший хай


У каждого свои сигналы. В этом нет ничего удивительного. Время покажет.

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