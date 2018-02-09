FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 839
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Когда делаешь так, еще не такое поймешь
Мы ж условились с тобой,что мышь грызёт!
Мы ж условились с тобой,что мышь грызёт!
Ну мышь так мышь.
Рисовал графики по СМЕ
Читал чо Стренж пишет на голубом
Как то у него промелькнула мысля о том, что абсолютно все торгуют стандартно
Согласен с ним полностью, и у видел это на СМЕ
Все торгуют противотренд, а те кто встал по тренду, т.е. везунчики - их гораздо меньше половины.
Ну мышь так мышь.
Рисовал графики по СМЕ
Читал чо Стренж пишет на голубом
Как то у него промелькнула мысля о том, что абсолютно все торгуют стандартно
Согласен с ним полностью, и у видел это на СМЕ
Все торгуют противотренд, а те кто встал по тренду, т.е. везунчики - их гораздо меньше половины.
ха, а вы можете нам здесь с завидной регулярностью показать, где начинается тренд и где начинается противотренд???
глубоко сомневаюсь...
Вот Лунь...
На нем КУКЛ все для себя решил (на ближайший месяц), все есть: и цель, и движение, и начало нового движения.
Нарисуйте нам здесь, где войдете и докуда.
Интересно посмотреть дело, а не сотрясание воздуха про тренды и противотренды...
"Подарочный синдром" - Рождества , т.е. наторгованный кэш попросится про конвертироваться , что может сказаться на курсах .
ха, а вы можете нам здесь с завидной регулярностью показать, где начинается тренд и где начинается противотренд???
глубоко сомневаюсь...
смотрите оанду и все будет, много раз уже показывал
но я написал совсем о другом
смотрите оанду и все будет, много раз уже показывал
но я написал совсем о другом
ну, ну ...
как и с битком, все как всегда
растет, растет - чпок,чпок и отросло ...
ну, ну ...
как и с битком, все как всегда
растет, растет - чпок,чпок и отросло ...
ну я так и говорил
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.12.17 13:36
15`350
и дальше до 8`000
удачи с откатом!
Чо то Вы взялись цеплять друг друга,как начинающие,закрывшие пару удачных сделок.
Принимайте вовремя лекарство,как Кукл прописал,чтобы не закатали.
Чо то Вы взялись цеплять друг друга,как начинающие,закрывшие пару удачных сделок.
Принимайте вовремя лекарство,как Кукл прописал,чтобы не закатали.