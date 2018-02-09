FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 839

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Renat Akhtyamov:


Когда делаешь так, еще не такое поймешь


Мы ж условились с тобой,что мышь грызёт!


 
Vadens:

Мы ж условились с тобой,что мышь грызёт!


Ну мышь так мышь.

Рисовал графики по СМЕ

Читал чо Стренж пишет на голубом

Как то у него промелькнула мысля о том, что абсолютно все торгуют стандартно

Согласен с ним полностью, и у видел это на СМЕ

Все торгуют противотренд, а те кто встал по тренду, т.е. везунчики - их гораздо меньше половины.

 
Renat Akhtyamov:

Ну мышь так мышь.

Рисовал графики по СМЕ

Читал чо Стренж пишет на голубом

Как то у него промелькнула мысля о том, что абсолютно все торгуют стандартно

Согласен с ним полностью, и у видел это на СМЕ

Все торгуют противотренд, а те кто встал по тренду, т.е. везунчики - их гораздо меньше половины.

ха, а вы можете нам здесь с завидной регулярностью показать, где начинается тренд и где начинается противотренд???

глубоко сомневаюсь...    

 
Renat Akhtyamov:

Вот Лунь...

На нем КУКЛ все для себя решил (на ближайший месяц), все есть: и цель, и движение, и начало нового движения.

Нарисуйте нам здесь, где войдете и докуда.

Интересно посмотреть дело, а не сотрясание воздуха про тренды и противотренды...

 

 "Подарочный синдром" - Рождества  , т.е. наторгованный кэш попросится про конвертироваться , что может сказаться на курсах .

 
Lesorub:

ха, а вы можете нам здесь с завидной регулярностью показать, где начинается тренд и где начинается противотренд???

глубоко сомневаюсь...    

смотрите оанду и все будет, много раз уже показывал

но я написал совсем о другом

 
Renat Akhtyamov:

смотрите оанду и все будет, много раз уже показывал

но я написал совсем о другом

ну, ну ...

как и с битком, все как всегда

растет, растет - чпок,чпок и отросло ...



 
Lesorub:

ну, ну ...

как и с битком, все как всегда

растет, растет - чпок,чпок и отросло ...

ну я так и говорил

 
Renat Akhtyamov:



Lesorub:


Чо то Вы взялись цеплять друг друга,как начинающие,закрывшие пару удачных сделок.

Принимайте вовремя лекарство,как Кукл прописал,чтобы не закатали.


 
Vadens:

Чо то Вы взялись цеплять друг друга,как начинающие,закрывшие пару удачных сделок.

Принимайте вовремя лекарство,как Кукл прописал,чтобы не закатали.


Это для трейдеров, я ж не трейдер, я алго-трейдер
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