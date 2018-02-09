FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 578

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у вас комментарии межно прописывать самой? чтобы скрыть название от брокера?
 

хакеры тайную инфу с постов похитили ...   


 

цель по палкам на Н4 взята:


 

Ну что же , парни , приветики ! )

Соскучился за недельку  по вас )

Киньте   мне палку ,.

ой, то  есть прогнозик по евро/юсд ? )

Спасибо!

 
tuma_news:

Ну что же , парни , приветики ! )

Соскучился за недельку  по вас )

Киньте   мне палку ,.

ой, то  есть прогнозик по евро/юсд ? )

Спасибо!

Что, в далеких странах бескормица?

Родина милее?

Нах она щас никому не нужна, нет условий для входа (если ты не совщик пип ...):


 

уже больше месяца ращу лося в шортах по евродоллару

кто больше?

 
Lesorub:

Что, в далеких странах бескормица?

Родина милее?

Нах она щас никому не нужна, нет условий для входа (если ты не совщик пип ...):



Приветик  Илья!

Приветик  парни )

Мне  везде хорошо )

Про евро - мне нужна ) чтобы  дрочнуть хорошенько,ой...сольнуть ,сольнуть....

спасибо!

 
tuma_news:


Приветик  Илья!

Приветик  парни )

Мне  везде хорошо )

Про евро - мне нужна ) чтобы  дрочнуть хорошенько,ой...сольнуть ,сольнуть....

спасибо!

Sell limit 1.2105 - 1.2130, ТР 1.1837

290 пунктов - думаю, хватит тебе

для сытой жизни...      


 
tuma_news:


Приветик  Илья!

Приветик  парни )

Мне  везде хорошо )

Про евро - мне нужна ) чтобы  дрочнуть хорошенько,ой...сольнуть ,сольнуть....

спасибо!

Sell limit 1.2105 - 1.2130, TP 1.1837

290 пунктов  тебе  хватит  для

сытой жизни...      

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