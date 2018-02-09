FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 578
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хакеры тайную инфу с постов похитили ...
цель по палкам на Н4 взята:
Ну что же , парни , приветики ! )
Соскучился за недельку по вас )
Киньте мне палку ,.
ой, то есть прогнозик по евро/юсд ? )
Спасибо!
Ну что же , парни , приветики ! )
Соскучился за недельку по вас )
Киньте мне палку ,.
ой, то есть прогнозик по евро/юсд ? )
Спасибо!
Что, в далеких странах бескормица?
Родина милее?
Нах она щас никому не нужна, нет условий для входа (если ты не совщик пип ...):
уже больше месяца ращу лося в шортах по евродоллару
кто больше?
Что, в далеких странах бескормица?
Родина милее?
Нах она щас никому не нужна, нет условий для входа (если ты не совщик пип ...):
Приветик Илья!
Приветик парни )
Мне везде хорошо )
Про евро - мне нужна ) чтобы дрочнуть хорошенько,ой...сольнуть ,сольнуть....
спасибо!
Приветик Илья!
Приветик парни )
Мне везде хорошо )
Про евро - мне нужна ) чтобы дрочнуть хорошенько,ой...сольнуть ,сольнуть....
спасибо!
Sell limit 1.2105 - 1.2130, ТР 1.1837
290 пунктов - думаю, хватит тебе
для сытой жизни...
Приветик Илья!
Приветик парни )
Мне везде хорошо )
Про евро - мне нужна ) чтобы дрочнуть хорошенько,ой...сольнуть ,сольнуть....
спасибо!
Sell limit 1.2105 - 1.2130, TP 1.1837
290 пунктов тебе хватит для
сытой жизни...