FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 262

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Рубрика "До и после" )))



Вход 1 лот. 17 февраля-16 марта

Кто прогнозил знаем.

Интересно получилось, но не совсем как надо.(

 
sterva:

Рубрика "До и после" )))



Вход 1 лот. 17 февраля-16 марта

Кто прогнозил знаем.

Интересно получилось, но не совсем как надо.(


а Ева 1.0815 ТР...

 и перехайчик 1.0820 нам только снится

 
Lesorub:


а Ева 1.0815 ТР...

 и перехайчик 1.0820 нам только снится


Вроде все правильно, но жутковато.)))

У бакса деньги в фондах. При любом намеке на негатив камнем вниз.

EUR/GBP-sell  как вам?
 
sterva:


Вроде все правильно, но жутковато.)))

У бакса деньги в фондах. При любом намеке на негатив камнем вниз.

EUR/GBP-sell  как вам?

мож покупать, с откатов?


 
Фунтяра готовится к веерным продажам. Даже своп попутный стал.........оно и понятно-направление не перспективное.
 

Из луня выскочил с +400пп. Лунечиф топчется.

Еврокиви пришёл под загрузку.


 

ну что, ждем обновление текущего хая?


а 1.0874 в качестве эксклюзива для пятницы?


принимаются ставки на цену сегодняшнего отката Евры...


 
Lesorub:

ну что, ждем обновление текущего хая?


а 1.0874 в качестве эксклюзива для пятницы?


принимаются ставки на цену сегодняшнего отката Евры...



Я пас. Уже продаю. 

Жду 1.069 а там куда пойдет.)

Возможно большинство народа так же...

 
sterva:


Я пас. Уже продаю. 

Жду 1.069 а там куда пойдет.)

Возможно большинство народа так же...

пятница, кукл развлекается...
 
sterva:


Я пас. Уже продаю. 

Жду 1.069 а там куда пойдет.)

Возможно большинство народа так же...

если только сразу в бу...

дневки бай палки с ТР 1.0828

и нужна кульминация для продаж!!!

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