FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 262
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Рубрика "До и после" )))
Вход 1 лот. 17 февраля-16 марта
Кто прогнозил знаем.
Интересно получилось, но не совсем как надо.(
Рубрика "До и после" )))
Вход 1 лот. 17 февраля-16 марта
Кто прогнозил знаем.
Интересно получилось, но не совсем как надо.(
а Ева 1.0815 ТР...
и перехайчик 1.0820 нам только снится
а Ева 1.0815 ТР...
и перехайчик 1.0820 нам только снится
Вроде все правильно, но жутковато.)))
У бакса деньги в фондах. При любом намеке на негатив камнем вниз.EUR/GBP-sell как вам?
Вроде все правильно, но жутковато.)))
У бакса деньги в фондах. При любом намеке на негатив камнем вниз.EUR/GBP-sell как вам?
мож покупать, с откатов?
Из луня выскочил с +400пп. Лунечиф топчется.
Еврокиви пришёл под загрузку.
ну что, ждем обновление текущего хая?
а 1.0874 в качестве эксклюзива для пятницы?
принимаются ставки на цену сегодняшнего отката Евры...
ну что, ждем обновление текущего хая?
а 1.0874 в качестве эксклюзива для пятницы?
принимаются ставки на цену сегодняшнего отката Евры...
Я пас. Уже продаю.
Жду 1.069 а там куда пойдет.)
Возможно большинство народа так же...
Я пас. Уже продаю.
Жду 1.069 а там куда пойдет.)
Возможно большинство народа так же...
Я пас. Уже продаю.
Жду 1.069 а там куда пойдет.)
Возможно большинство народа так же...
если только сразу в бу...
дневки бай палки с ТР 1.0828
и нужна кульминация для продаж!!!