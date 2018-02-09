FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 260

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GhostMan:

дорогой бакс не нужен амерам сейчас. так как цены будут несопоставимы и заимствования для бизнеса в америке стали дороже.. всё логично...


Нет. Не в этом случае.

Здесь вынос стопов.

Цена явно обновит минимумы.

КУКЛ ))))))))))))))))))))))))))))))

 
sterva:


Нет. Не в этом случае.

Здесь вынос стопов.

Цена явно обновит минимумы.

КУКЛ ))))))))))))))))))))))))))))))


а кто против то??=)
 
Lesorub:

а по Евре селлы рисуют...

1.0815 долг

1.0828 перехай для феншуя

терминал почти не работает, пока дождешься отклика...


Откровенно говоря по евре в ступоре.

Хотелка с текущих  на т.р 1.0586, но подумаю еще. 

 

ну и хватит вам подарков....

последний =) 

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GhostMan:

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Казимир Малевич,картина №247


 
Vadens:

Казимир Малевич,картина №247

 
Lesorub:
и чо? фунт упал???   

а что, вырос?

продавцы отдали куклу немножко

теперь фунт дальше вниз


 
Vadens:




EUR/GBP-sell ?
[Удален]  
Sergey Novokhatskiy:

Металл GOLD закрыл шорты от 1260 на 1199-1200.

Жду снова вверх.‌


1600-2200 =)
 


По паре Английский фунт/Американский доллар тренд на Север!!!

И налицо Коррекционный откат, если он прервется, то вот на картине вариант быть первым

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