FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 260
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дорогой бакс не нужен амерам сейчас. так как цены будут несопоставимы и заимствования для бизнеса в америке стали дороже.. всё логично...
Нет. Не в этом случае.
Здесь вынос стопов.
Цена явно обновит минимумы.
КУКЛ ))))))))))))))))))))))))))))))
Нет. Не в этом случае.
Здесь вынос стопов.
Цена явно обновит минимумы.
КУКЛ ))))))))))))))))))))))))))))))
а кто против то??=)
а по Евре селлы рисуют...
1.0815 долг
1.0828 перехай для феншуя
терминал почти не работает, пока дождешься отклика...
Откровенно говоря по евре в ступоре.
Хотелка с текущих на т.р 1.0586, но подумаю еще.
ну и хватит вам подарков....
последний =)
http://clip2net.com/s/3Iv1ASN
GhostMan:
http://clip2net.com/s/3IuUImy
Казимир Малевич,картина №247
Казимир Малевич,картина №247
и чо? фунт упал???
а что, вырос?
продавцы отдали куклу немножко
теперь фунт дальше вниз
EUR/GBP-sell ?
Металл GOLD закрыл шорты от 1260 на 1199-1200.
Жду снова вверх.
1600-2200 =)
По паре Английский фунт/Американский доллар тренд на Север!!!
И налицо Коррекционный откат, если он прервется, то вот на картине вариант быть первым