FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 807
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в принципе также, исполнение тока другое
это называется так: тупо плюнуть на движения котира, которые ниочем
то есть мне скоро станет понятна амплитуда такого движения
за эти дни по еврику засадили грядку продавцами...
Хотелось бы глянуть как выглядит твоё лучшее из того,что у тебя есть.
я ж распинался тут страниц на пять с месяц назад
а потом отработавшие ордера по тейку выкладывал
Ну,помню пиарился....страниц на пять,небольшие прибыля,в большом количестве выкладывал. А реальные объёмы на графике терминала ты выкладывал?
а чтоб не скучно было, я за пару дней еще системс накидал, типа во:
//с индюком, в обход моего недовольства работой индюков
//тока что запустил пилотный вариант
Ну,помню пиарился....страниц на пять,небольшие прибыля,в большом количестве выкладывал. А реальные объёмы на графике терминала ты выкладывал?В смысле решил поморочить себе голову аллигатором,
полковник, я вообщето свою систему выложил в теории и практике
аллигатор? шутишь чтоли. ссылка вверху
наложи аллигатор и сравни
там кстати по ссылке весь сырбор начался из-за того что МА-шка вываливает слишком много сигналов, которые реально уже опоздали
тут на форуме дофига чего интересного можно почитать и найти полезного, не только в нашей ветке
полковник, я вообщето свою систему выложил в теории и практике
аллигатор? шутишь чтоли. ссылка вверху
наложи аллигатор и сравни
там кстати по ссылке весь сырбор начался из-за того что МА-шка вываливает слишком много сигналов, которые реально уже опоздали
тут на форуме дофига чего интересного можно почитать и найти полезного, не только в нашей ветке
Ну,да....у тебя ровные,а тут кривые.
все равно похоже с первого взгляда
в личку глянь
-----
Пока!
все равно похоже с первого взгляда
в личку глянь
-----
Пока!
Гляну. Пока!
..................
а чтоб не скучно было, я за пару дней еще системс накидал, типа во:
//с индюком, в обход моего недовольства работой индюков
//тока что запустил пилотный вариант
индюк такого плана //вся страница о нем и предыдушая по моему
Почитал страничку,мастурбируют ребята не от нужды,а из спортивного интереса. Засовывают себе в виртуальный член катетер,для улучшения оттока мочи,в то время,как можно обойдись принятием чая с лекарственными травами.
Есть и здравая мысль,которая ставит жирную точку на твоей рыночной маус https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485
Т.е. не дадут твоей мышке,а скорее уже не дали,судя по тому,что ты занялся новыми "пилотными вариантами",отгрызать от финансового ДЦшного монолита маленькие кусочки прибыли в большом количестве.
Вот выдержка из поста,чудно превращающая разные пипсовочно/скальпинговые автоматизированные пилотные варианты в обычную воду(неоднократно такое замечал,убеждаясь в правильности своего среднесрочного выбора):
По крайней мере, в пределах спреда безопасно для себя ДЦ имеет возможность: дотягивать курс до стоп-лосса; не пропускать курс к тейк-профиту; наконец, просто сдвигать курс против совокупной позиции клиентов.
.....
про твою я вообще молчу через пару лет может быть
я не тороплюсь
Почитал страничку,мастурбируют ребята не от нужды,а из спортивного интереса. Засовывают себе в виртуальный член катетер,для улучшения оттока мочи,в то время,как можно обойдись принятием чая с лекарственными травами.
Есть и здравая мысль,которая ставит жирную точку на твоей рыночной маус https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485
Т.е. не дадут твоей мышке,а скорее уже не дали,судя по тому,что ты занялся новыми "пилотными вариантами",отгрызать от финансового ДЦшного монолита маленькие кусочки прибыли в большом количестве.
Вот выдержка из поста,чудно превращающая разные пипсовочно/скальпинговые автоматизированные пилотные варианты в обычную воду(неоднократно такое замечал,убеждаясь в правильности своего среднесрочного выбора):
Естественно нет. Так что не надо ля-ля
Пишешь про спред, а сам не знаешь кто это и про какой спред говорит ДЦ-шник
Захочешь поговорить о спреде, так скажи - сколько он пунктов по евро, где нижняя граница, где верхняя? Если скажешь - 2 пункта, ржать буду неделю.
Ренка,а зачем вообще что-то автоматизировать,имея по факту такой хитронашпигованный МТсервер?
Предлагаю эту тактику назвать "Ореховая палка".
Переходим на основные направления. Находим стыковочные уровни. Кидаем машку с периодом 1000-2000 и с методом экспоненты,в качестве ореховой палки. На вершинке/впадинке открываем рыночник. Расставляем по уровням лимиты. Тейком служит ореховая палка и спим,иногда приоткрывая одно веко. Пусть МТсервер хоть взорвётся!