FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 865
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В средне-долгосроке идёт по дедовским приметам....без всяких бирж и оанд.
Долгосрок в древние времена 1.25.5 был. Быстро не будет, своп-.
Связываться не хочется.
Долгосрок в древние времена 1.25.5 был. Быстро не будет, своп-.
Связываться не хочется.
Да и щас там будет и -своп этому лишнее подтверждение. 23.18 у меня на графике это не конечная цель-её я не знаю,ибо через время смотреть не могу,а уровень притяжения,останавливающий продавать евру.
Да и щас там будет и -своп этому лишнее подтверждение. 23.18 у меня на графике это не конечная цель-её я не знаю,ибо через время смотреть не могу,а уровень притяжения,останавливающий продавать евру.
Скучные Вы!
А между прочим на евру уже можно и посмотреть бы
и там видим,что продолжается рост,но ловить уже нечего.
Люди,вот в этой части кода комбинация \r\n рисует в МТшке символ-квадратик,а мне нужна стрелка вверх или вниз. Такие комбинации с другого индюка как \xF1 \xF2 не подходят.
buyout = "BUY Positive SWAP \r\n";
.......Вот так программируем!
Ренки нет ,мож кто чего подскажет.
Битком занимаюсь.
Изучаю майнинг (в данный момент пишу майнер для биткоина) и прочее
А Илья мне продул, ева уверенно залетела за 1.21...
и кстати, это еще не предел
Скоро буду тут
===========
Маня, видел твои вопросы. Битки(монеты) появляются из воздуха. Их выплачивает сеть тому, кто найдет очередной блок. Получают эти монеты майнеры.
ВОТ как то так
Битком занимаюсь.
Изучаю майнинг (в данный момент пишу майнер для биткоина) и прочее
А Илья мне продул, ева уверенно залетела за 1.21...
и кстати, это еще не предел
Скоро буду тут
===========
Маня, видел твои вопросы. Битки(монеты) появляются из воздуха. Их выплачивает сеть тому, кто найдет очередной блок. Получают эти монеты майнеры.
Да, твой прогноз оказался вернее!!!
Цена взяла 1.21 первой, чем обозначенные мной 1.1550
Сова по палкам не работает, потому нет больше по ним целей...
Всех с прошедшим. Неудачно год завершил. Ставил на бакс.
Теперь можно на меня ставить. Как скоро буду рвать волосы на ....
Все тр на уровне самых первых ставок перенес. Вся НАДЯ на второй квартал года.
Хорошо с фунта убежал (ослушался главного коллопутчика), а то бы опять в слив.
рs Не слушайте никого, кто слишком в себе уверен.
И ТА работает много лучше, чем о ней думают коллопутчики.
% в + много выше даже на примитивных.
Я считаю что америке невыгодно когда евро дешовое. В европе повышается конкурентная способность с удешевлением евро. За счёт этого всегда ростёт експорт с европы. А американзы всётаки хотят убрать таможенные барьеры на тавар между америкой и европой.
Здесь основным драйвером движения будет, со крашение QE. Ждем четверга и Драги.
Всех с прошедшим. Неудачно год завершил. Ставил на бакс.
Теперь можно на меня ставить. Как скоро буду рвать волосы на ....
Все тр на уровне самых первых ставок перенес. Вся НАДЯ на второй квартал года.
Хорошо с фунта убежал (ослушался главного коллопутчика), а то бы опять в слив.
рs Не слушайте никого, кто слишком в себе уверен.
И ТА работает много лучше, чем о ней думают коллопутчики.
% в + много выше даже на примитивных.
Всех с прошедшим. Неудачно год завершил. Ставил на бакс.
Теперь можно на меня ставить. Как скоро буду рвать волосы на ....
Все тр на уровне самых первых ставок перенес. Вся НАДЯ на второй квартал года.
Хорошо с фунта убежал (ослушался главного коллопутчика), а то бы опять в слив.
рs Не слушайте никого, кто слишком в себе уверен.
И ТА работает много лучше, чем о ней думают коллопутчики.
% в + много выше даже на примитивных.
И тебя с НГ. Ничего 2018 будет лучше, главное верить.
Битком занимаюсь.
Изучаю майнинг (в данный момент пишу майнер для биткоина) и прочее
А Илья мне продул, ева уверенно залетела за 1.21...
и кстати, это еще не предел
Скоро буду тут
===========
Маня, видел твои вопросы. Битки(монеты) появляются из воздуха. Их выплачивает сеть тому, кто найдет очередной блок. Получают эти монеты майнеры.
Битки и крипта это круто, Жаль что не уделилил должного внимания для изучения технологии, это может быть будущем форекса.)