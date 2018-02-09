FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 638

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vadutr:

Он то мне и объяснил в прошлом году, что "проделать аналитическую работу" можно только над прошлым, а в будущее заглядывать не надо, надо кусать то что дают здесь и сейчас.

  Если бы хотел бабла, учить кого то или еще чего, то уже сказал бы, нет таких намерений.

Ухожу, чтобы не смущать неокрепшие умы аборигенов)))


Мозги мне-то не крути,на старости лет. Я давно заподозрил кто ты. Бывай! Ещё встретимся где-нибудь.

 

Закономерности на рынке есть, Вот только не всегда можно их вовремя поймать. Вот допустим пример на Средне сроке:

Можно даже и без Фибо найти любую модель, чаще всего встречаются 1/2/3 и 1/2/3/4/5 и АВ=СD

 
Rustam Galkeev:

Закономерности на рынке есть, Вот только не всегда можно их вовремя поймать. Вот допустим пример на Средне сроке:

Можно даже и без Фибо найти любую модель, чаще всего встречаются 1/2/3 и 1/2/3/4/5 и АВ=СD

можно...


 
Lesorub:

можно...


На золото влияет «стоимость денег», т.е. процентные ставки Центральных банков каждой страны с развитой экономикой. Это не единственная взаимосвязь – ВВП, безработица и другие макроэкономические факторы вызывают резкое изменение курса XAU/USD следующим образом: любое ухудшение состояния экономики в развитой стране поднимает котировки, а успехи в урегулировании негативных тенденций опускают курс золота .

В четверг гляну.

Смотрел на долго сроке, средне сроке и по короткой вроде норм в зелёной зоне по направлению и патеров разворотных нет, но все равно очкую до четверга в длинную работать уж слишком большие пролёты на % ставках, но самое важное что хрен закроешься вовремя (нет цены при запросе брокер выдаёт так как волатильность высокая), а при локах Старт ГЭП всегда выскакивает.

 

Лесоруб не спишь? пост  забрал Молоток.


Пост  не дошёл 2п появился патер разворотный на пипе, возможно краткосрочный.

От текущего экстремума буду рассматривать откат 20-30п. 

Если цена на откате от макс стремума не достигнет цены 1.3123 то рост продолжится и на короткой откроется проход выше текущего макс, далее проход может быть только на средне сроке(цена отката пока под ?). Жду полного формирования макс экстремума.

 
Rustam Galkeev:
Лесоруб не спишь? пост  забрал Молоток.

Кувалда!

 

Откат забрал и попутно пипу на бай зарезал так как цена сразу не дошла до запланированной остановки 1.3150-1.3160 пост .


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Забрал ещё часть ожидаемых пипов   

Остались длинные позы с пятницы после очередного отката на короткой сниму ещё и возможно разыграю пип с обновой экстремума.

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Пока как то так. Оставил ещё не много ордеров так как будет продолжение. 

При откате от 20 -30п буду доливать в короткую по пипу.


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тож 25 пип оторвал...     


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