FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 638
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Он то мне и объяснил в прошлом году, что "проделать аналитическую работу" можно только над прошлым, а в будущее заглядывать не надо, надо кусать то что дают здесь и сейчас.
Если бы хотел бабла, учить кого то или еще чего, то уже сказал бы, нет таких намерений.
Ухожу, чтобы не смущать неокрепшие умы аборигенов)))
Мозги мне-то не крути,на старости лет. Я давно заподозрил кто ты. Бывай! Ещё встретимся где-нибудь.
Закономерности на рынке есть, Вот только не всегда можно их вовремя поймать. Вот допустим пример на Средне сроке:
Можно даже и без Фибо найти любую модель, чаще всего встречаются 1/2/3 и 1/2/3/4/5 и АВ=СD
Закономерности на рынке есть, Вот только не всегда можно их вовремя поймать. Вот допустим пример на Средне сроке:
Можно даже и без Фибо найти любую модель, чаще всего встречаются 1/2/3 и 1/2/3/4/5 и АВ=СD
можно...
можно...
На золото влияет «стоимость денег», т.е. процентные ставки Центральных банков каждой страны с развитой экономикой. Это не единственная взаимосвязь – ВВП, безработица и другие макроэкономические факторы вызывают резкое изменение курса XAU/USD следующим образом: любое ухудшение состояния экономики в развитой стране поднимает котировки, а успехи в урегулировании негативных тенденций опускают курс золота .
В четверг гляну.
Смотрел на долго сроке, средне сроке и по короткой вроде норм в зелёной зоне по направлению и патеров разворотных нет, но все равно очкую до четверга в длинную работать уж слишком большие пролёты на % ставках, но самое важное что хрен закроешься вовремя (нет цены при запросе брокер выдаёт так как волатильность высокая), а при локах Старт ГЭП всегда выскакивает.
Лесоруб не спишь? пост #6343 забрал Молоток.
Пост #6354 не дошёл 2п появился патер разворотный на пипе, возможно краткосрочный.
От текущего экстремума буду рассматривать откат 20-30п.
Если цена на откате от макс стремума не достигнет цены 1.3123 то рост продолжится и на короткой откроется проход выше текущего макс, далее проход может быть только на средне сроке(цена отката пока под ?). Жду полного формирования макс экстремума.
Лесоруб не спишь? пост #6343 забрал Молоток.
Кувалда!
Откат забрал и попутно пипу на бай зарезал так как цена сразу не дошла до запланированной остановки 1.3150-1.3160 пост #6354.
Забрал ещё часть ожидаемых пипов #6375
Остались длинные позы с пятницы после очередного отката на короткой сниму ещё и возможно разыграю пип с обновой экстремума.
Пока как то так. Оставил ещё не много ордеров так как будет продолжение.
При откате от 20 -30п буду доливать в короткую по пипу.
тож 25 пип оторвал...