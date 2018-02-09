FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 668
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какая цель для шорта?
странный лось, а говорит что не торгует
От Вас и не было никакой конкретики. Золото никогда не будет по этой цене. Оно растет MN. Аудь 0.5 смешно, но может к концу жизни.
Такая конкретика здесь НИКОМУ НЕ НУЖНА. Что такое конкретика? Это прогноз, который сбылся и люди заработали.
Издеваться над тем, что кто-то неправильно когда-то купил или продал причем задним числом УМНО ОДНАКО.
Обещать, что в ближайшую 1000 лет евро будет 1 к 5 это тоже УМНО. Суть не в эксперементах, а в извлечении прибыли.
Забываете, что есть люди, которые живут с этого. Любой неправильный вход приводит к потерям временным, моральным, финансовым.
Вот тебе пачка конкретики только за эту осень, пойди утрись и не вякай
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17509786&viewfull=1#post17509786
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17510516&viewfull=1#post17510516
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17510564&viewfull=1#post17510564
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17510671&viewfull=1#post17510671
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17512595&viewfull=1#post17512595
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17522303&viewfull=1#post17522303
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17527224&viewfull=1#post17527224
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17528793&viewfull=1#post17528793
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17537180&viewfull=1#post17537180
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17537810&viewfull=1#post17537810
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17539590&viewfull=1#post17539590
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17540750&viewfull=1#post17540750
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17544793&viewfull=1#post17544793
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17549684&viewfull=1#post17549684
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17566148&viewfull=1#post17566148
https://www.forexdengi.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme?p=17584377&viewfull=1#post17584377
А это тебе ответ на твои мудрствования плоские
https://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=17677912&viewfull=1#post17677912
А это тебе ответ на твои мудрствования плоские
Ну где то так, да.
Когда ж сюда завалились в самом начале с 4-рки, вообще волосы дыбом вставали.
Здесь действительно не посты, а перлы пишут.
Списываю на то, что сам таким был. Не всё сразу.... Сам же знаешь, что на форе простейшие прописные истины годами по полочкам раскладываются.
Самый первый мой пост был еще на 4-рке с вопросом - "Чо такое депо???". Так меня сразу домой развернули)))
Зато я себя зауважал, что с настоящими трейдерами на этом форуме познакомился и просто со страшной силой поглощал всю инфу, которую тут читал, а также продолжал общение не обращая внимание на оскорбления, которые летели в мой адрес...
Вот такой прогноз по евро)
Ожидается перелой до 1,1567.
Чисто символический такой вот перелой)
1,1550 возможно не будет.
Спасибо!
Тума, ты спред чтоли хочешь переплюнуть, раньше вроде как посеръезнее был и пипсовкой не занимался?
Хотяяяя.
Я вот тоже возьму 5-6 пунктов. Туда, сюда, туда, сюда... Иногда и по более, на резких движениях....
Так что не критикую, тока рисуй. У тебя индикаторов много, есть на что посмотреть, ляпота! Посмотрим хоть. А то скучно.
Кстати, вон Илья скринит - вообще норм, любо дорого посмотреть.
Бывают промахи у него, не без этого, но однако`сь реже чем попадание в цель.
Не знаю чо Стренжу не нравится...
Илья, EURGBP скоро покупки, мониторишь?
Вот тебе пачка конкретики только за эту осень, пойди утрись и не вякай
Откуда же я мог знать, что у тебя на голубом что-то есть. Тут то пусто.
Почитаю, утрусь.
У голубых за любой пук бонус. Главное писать.
У них годовая цель, как у меня дневная.
Бабулька заработает бонусами 100 баксов, затем сливает, затем снова заработает.
Без коня туда не захожу, нервы не те.
А по вопросу пункта назначения скажу, что вопрос этот уже не раз обсуждали и мнение у каждого свое.
Если бы цена шла по прямой от а до б то все понятно, но цена так не ходит.
В пунктах за 3 месяца возьмешь больше торгуя одно направление sl-tp ?
% отрицательного свопа + своя ошибка. Так ведь можно еще т.р. не дождаться за это время.
Лично я не семь пядей и всегда дельные советы слушаю, но разве аргументов мало?
Илья, EURGBP скоро покупки, мониторишь?
Лучше подождать до вечера среды...
Лучше подождать до вечера среды...
ну да, пока развернёт на импульс, какое-то время надо.
ну да, пока развернёт на импульс, какое-то время надо.
и по фунту идет коррекция...
зеленая и красная, где будет цена...