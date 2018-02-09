FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 496

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Lesorub:

Да видел в новостях...

Поздравляю!!!

5 процентов просадки по луню.
Посмотрю стоимость своей квартиры.))))
больше 3 х процентов не делала раньше.
 
sterva:
5 процентов просадки по луню.
Посмотрю стоимость своей квартиры.))))
больше 3 х процентов не делала раньше.

Всё когда-то происходит впервые)

 
sterva:
5 процентов просадки по луню.
Посмотрю стоимость своей квартиры.))))
больше 3 х процентов не делала раньше.

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.07.10 15:58

Позже посмотрю... Но на дневках не было долгов по палкам внизу. Мож какой лой захотят обновить... У меня по нем все баи.



Завтра еще куплю...

Общий ТР 1.3606

 
Lesorub:

Завтра еще куплю...

Общий ТР 1.3606

Ну ......тут даже слов нет)))
 
sterva:
Ну ......тут даже слов нет)))

а зачем они?

есть ордера...


по Евре общий ТР 1.0336

 
Vitaly Muzichenko:

Всё когда-то происходит впервые)


There is a first time for everything and the man recently decided to try skydiving.

Филфак?)

 
Lesorub:

а зачем они?

есть ордера...


по Евре общий ТР 1.0336


Здесь иду как писала. Думаю 1.158 достанет ИМХО.)

 
sterva:

Здесь иду как писала. Думаю 1.158 достанет ИМХО.)

мож быть...

Чиф тоже еще не дошел до цели

Евра двойной аукцион:


 
Lesorub:

мож быть...

Чиф тоже еще не дошел до цели

Евра двойной аукцион:


там готовится сюрприз уже писал, поэтому вторые сутки пипса на нашей паре просто радует и в лонг, и в шорт.

Но уже сегодня вечером или завтра с пипсой завязываю, всё же уйду на "забор".

Кто может похвастать таким:

Profit Factor: 2255.58
 
Sergey Novokhatskiy:

там готовится сюрприз уже писал, поэтому вторые сутки пипса на нашей паре просто радует и в лонг, и в шорт.

Но уже сегодня вечером или завтра с пипсой завязываю, всё же уйду на "забор".

Кто может похвастать таким:

Profit Factor: 2255.58
Вы...
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