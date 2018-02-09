FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 496
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5 процентов просадки по луню.
Всё когда-то происходит впервые)
5 процентов просадки по луню.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.07.10 15:58
Позже посмотрю... Но на дневках не было долгов по палкам внизу. Мож какой лой захотят обновить... У меня по нем все баи.
Завтра еще куплю...
Общий ТР 1.3606
Завтра еще куплю...
Общий ТР 1.3606
Ну ......тут даже слов нет)))
а зачем они?
есть ордера...
по Евре общий ТР 1.0336
Всё когда-то происходит впервые)
There is a first time for everything and the man recently decided to try skydiving.
Филфак?)
а зачем они?
есть ордера...
по Евре общий ТР 1.0336
Здесь иду как писала. Думаю 1.158 достанет ИМХО.)
Здесь иду как писала. Думаю 1.158 достанет ИМХО.)
мож быть...
Чиф тоже еще не дошел до цели
Евра двойной аукцион:
мож быть...
Чиф тоже еще не дошел до цели
Евра двойной аукцион:
там готовится сюрприз уже писал, поэтому вторые сутки пипса на нашей паре просто радует и в лонг, и в шорт.
Но уже сегодня вечером или завтра с пипсой завязываю, всё же уйду на "забор".
Кто может похвастать таким:
там готовится сюрприз уже писал, поэтому вторые сутки пипса на нашей паре просто радует и в лонг, и в шорт.
Но уже сегодня вечером или завтра с пипсой завязываю, всё же уйду на "забор".
Кто может похвастать таким: