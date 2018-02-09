FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 796

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sterva:

Так есть обобщенные и усредненные данные.

Если неделю, другую все по усредненной позиции зарабатывают, кто за этот праздник заплатит?

Весь смысл в том, что большинство должно проигрывать.

"Если мой сосед бьёт свою жену ежедневно, а я — никогда, то в свете статистики мы оба бьём свою жену через день" (Джордж Бернард Шоу об особенностях статистики)

 
Vitaly Muzichenko:

"Если мой сосед бьёт свою жену ежедневно, а я — никогда, то в свете статистики мы оба бьём свою жену через день" (Джордж Бернард Шоу об особенностях статистики)

Приобщим эту мысль к рынку

Если один продал, а другой ровно столько же купил, то рынок нейтрален (цена средняя, прибыль/убыток пополам)

до появления еще одного участника.

А дальше уже понятно куда цена пойдет.

 
Renat Akhtyamov:

Приобщим эту мысль к рынку

Если один продал, а другой ровно столько же купил, то рынок нейтрален до появления еще одного участника. Цена средняя.

А дальше уже понятно куда цена пойдет.

Опять-же не совсем так. Разное количество клиентов, разное количество прибыльных клиентов, и разное количество клиентов, которое торгует данной вал.парой

Примерно так: нужна статистика по стране мужчин и женщин с возрастов от 30 до 50 лет. Идем в Тулу и собираем статистику, после этого её объявляем: в стране = М45% / Ж55%. Детей и стариков не учитываем, но в Туле может быть как-раз таки такого возраста и меньше всего, чем по стране (у других брокеров)

Понимаете в чём разница?

 
Vitaly Muzichenko:

Опять-же не совсем так. Разное количество клиентов, разное количество прибыльных клиентов, и разное количество клиентов, которое торгует данной вал.парой

Примерно так: нужна статистика по стране мужчин и женщин с возрастов от 30 до 50 лет. Идем в Тулу и собираем статистику, после этого её объявляем: в стране = М45% / Ж55%. Детей и стариков не учитываем, но в Туле может быть как-раз таки такого возраста и меньше всего, чем по стране (у других брокеров)

Понимаете в чём разница?

Да, понимаю.

Но цена у всех одна, видимо статистика уже собрана.

 

давайте лучше доллар продадим

 
Renat Akhtyamov:
Согласен. И именно поэтому я вот такой постик почитать приберёг...

Почитал не только постик,но и словоблудство на страничке. 

Например 

Поймите пожалуйста, пипсовка - есть отжим пипсов у брокера - это не правильный подход. В корне не правильный!

Т.е. словоблуды имеют ввиду,что отъём бабла у брокера бывает ещё и правильный.....в корне.

Далее

Люди!!! Аууууу! Смотрите новости, оценивайте политическую ситуацию, смотрите параметры инфляции и экономические показатели страны, валютой которой вы торгуете!!! И будет вам щасте!

Т.е. вдуют нам движуху за час до ставки,а затем когда-нибудь ночью на Азии вобьют в пол по самое горло,а взад сунут новости,политическую ситуёвинну,вместе с эргономикой и будет нам всем "щасте".

 
Vadens:

Почитал не только постик,но словоблудство на страничке. 

Например 

Т.е. словоблуды имеют ввиду,что отъём бабла у брокера бывает ещё и правильный.....в корне.

Далее

Т.е. вдуют нам движуху за час до ставки,а затем когда-нибудь ночью на Азии вобьют в пол по самое горло,а взад сунут новости,политическую ситуёвинну,вместе с эргономикой и будет нам всем "щасте".

То есть как бы где правда - хз

толи не надо давать раслабляться, толи самому расслабиться

)

 
Mickey Moose:

давайте лучше доллар продадим


Этот? Подарочный можно и на впадинах продавать.


 


както так

 
sterva:


Думаю отложку на бай оставить или опять веер?

Время пришло...

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