FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 796
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Так есть обобщенные и усредненные данные.
Если неделю, другую все по усредненной позиции зарабатывают, кто за этот праздник заплатит?
Весь смысл в том, что большинство должно проигрывать.
"Если мой сосед бьёт свою жену ежедневно, а я — никогда, то в свете статистики мы оба бьём свою жену через день" (Джордж Бернард Шоу об особенностях статистики)
"Если мой сосед бьёт свою жену ежедневно, а я — никогда, то в свете статистики мы оба бьём свою жену через день" (Джордж Бернард Шоу об особенностях статистики)
Приобщим эту мысль к рынку
Если один продал, а другой ровно столько же купил, то рынок нейтрален (цена средняя, прибыль/убыток пополам)
до появления еще одного участника.
А дальше уже понятно куда цена пойдет.
Приобщим эту мысль к рынку
Если один продал, а другой ровно столько же купил, то рынок нейтрален до появления еще одного участника. Цена средняя.
А дальше уже понятно куда цена пойдет.
Опять-же не совсем так. Разное количество клиентов, разное количество прибыльных клиентов, и разное количество клиентов, которое торгует данной вал.парой
Примерно так: нужна статистика по стране мужчин и женщин с возрастов от 30 до 50 лет. Идем в Тулу и собираем статистику, после этого её объявляем: в стране = М45% / Ж55%. Детей и стариков не учитываем, но в Туле может быть как-раз таки такого возраста и меньше всего, чем по стране (у других брокеров)
Понимаете в чём разница?
Опять-же не совсем так. Разное количество клиентов, разное количество прибыльных клиентов, и разное количество клиентов, которое торгует данной вал.парой
Примерно так: нужна статистика по стране мужчин и женщин с возрастов от 30 до 50 лет. Идем в Тулу и собираем статистику, после этого её объявляем: в стране = М45% / Ж55%. Детей и стариков не учитываем, но в Туле может быть как-раз таки такого возраста и меньше всего, чем по стране (у других брокеров)
Понимаете в чём разница?
Да, понимаю.
Но цена у всех одна, видимо статистика уже собрана.
давайте лучше доллар продадим
Согласен. И именно поэтому я вот такой постик почитать приберёг...
Почитал не только постик,но и словоблудство на страничке.
Например
Поймите пожалуйста, пипсовка - есть отжим пипсов у брокера - это не правильный подход. В корне не правильный!
Т.е. словоблуды имеют ввиду,что отъём бабла у брокера бывает ещё и правильный.....в корне.
Далее
Люди!!! Аууууу! Смотрите новости, оценивайте политическую ситуацию, смотрите параметры инфляции и экономические показатели страны, валютой которой вы торгуете!!! И будет вам щасте!
Т.е. вдуют нам движуху за час до ставки,а затем когда-нибудь ночью на Азии вобьют в пол по самое горло,а взад сунут новости,политическую ситуёвинну,вместе с эргономикой и будет нам всем "щасте".
Почитал не только постик,но словоблудство на страничке.
Например
Т.е. словоблуды имеют ввиду,что отъём бабла у брокера бывает ещё и правильный.....в корне.
Далее
Т.е. вдуют нам движуху за час до ставки,а затем когда-нибудь ночью на Азии вобьют в пол по самое горло,а взад сунут новости,политическую ситуёвинну,вместе с эргономикой и будет нам всем "щасте".
То есть как бы где правда - хз
толи не надо давать раслабляться, толи самому расслабиться
)
давайте лучше доллар продадим
Этот? Подарочный можно и на впадинах продавать.
както так
Думаю отложку на бай оставить или опять веер?
Время пришло...