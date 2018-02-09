FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 59

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Renat Akhtyamov:
Только бы не пошло выше, до 1.16-ти, как у Мовлата....

индекс:

и Н1:



 
Lesorub:

индекс:

Богатенький Буратино, даже индексы есть.

Понятно, сенкс.

[Удален]  
Там по другому ну никак не выходит ..Уровень Рената вижу ,но думаю там в скором времен накидают обьемов ..
 

Технический анализ пары EURUSD                                                                                                                        Сегодня президент ЕЦБ будет держать речь. И скорее всего, как обычно бывает в таких случаях могут пару погнать в район уровня 1,0816 и возможно выше с возвратом под уровень     1,0623 ~~~~~ 1.0588  Так или иначе контролирую уровень 1,0763 при движении пары вверх и 1,0731 ~~~~~~ 1.0709 при движении вниз Более подробно https://fxforum.club/freshforex-f139/   

Если, вам помогли мои советы, прошу проголосовать https://fxforum.club/forum-f141/topic30871.html

СПАСИБО!

 


                   

 
tuma_news:
1,0550 примерно.

Стесняюсь спросить ...  а вдруг  туда ... ээээ... нууу  того...  -  может же  пару лет  пройти пока  вернется  к этому уровню ? - а может даже лет 10  или 15

стоп же нужно ставить.


как то в 2000 году в октябре месяце  - звонок в дилинг  - трейдер говорит продать хочу евро по  0.8290    - у него спрашивают а где тейк профит - ответ  0.8100 - а стоп где - ответ стоп не надо не надо

ну  до сих пор цена к этим уровням не возвращалась...  прошло 17 лет

и даже не знаю стоит ли он в позиции или нет

 

Кто хотел объемы?

Пожалуйста:

https://www.mql5.com/ru/forum/91828#edit_form

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Лента сделок в MetaTrader 5: встречайте новый инструмент для анализа фондового рынка
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Кто хотел индикатор с прогнозом на халявку?

Пожалуйста:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Формулируем техническое задание на связь MQL4/5 с R

Andrey Voytenko, 2017.01.23 00:24

Предлагаю протестировать вот такой индикатор. Есть подозрение на утечку памяти. В общем, тесты покажут.



[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Кто хотел индикатор с прогнозом на халявку?

Пожалуйста:


И кто проверял ? есть хотя бы тест  в тестере ? Ну что полетели?)))
 
Movlat Baghiyev:
....Ну что полетели?)))
Куда?
 
Movlat Baghiyev:
И кто проверял ? есть хотя бы тест  в тестере ? Ну что полетели?)))

Полетели можно понять как полетели вверх. Далеко-ли?

 

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