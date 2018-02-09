FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 59
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Только бы не пошло выше, до 1.16-ти, как у Мовлата....
индекс:
и Н1:
индекс:
Богатенький Буратино, даже индексы есть.
Понятно, сенкс.
Сегодня президент ЕЦБ будет держать речь. И скорее всего, как обычно бывает в таких случаях могут пару погнать в район уровня 1,0816 и возможно выше с возвратом под уровень 1,0623 ~~~~~ 1.0588 Так или иначе контролирую уровень 1,0763 при движении пары вверх и 1,0731 ~~~~~~ 1.0709 при движении вниз Более подробно https://fxforum.club/freshforex-f139/
Если, вам помогли мои советы, прошу проголосовать https://fxforum.club/forum-f141/topic30871.htmlСПАСИБО!
1,0550 примерно.
Стесняюсь спросить ... а вдруг туда ... ээээ... нууу того... - может же пару лет пройти пока вернется к этому уровню ? - а может даже лет 10 или 15
стоп же нужно ставить.
как то в 2000 году в октябре месяце - звонок в дилинг - трейдер говорит продать хочу евро по 0.8290 - у него спрашивают а где тейк профит - ответ 0.8100 - а стоп где - ответ стоп не надо не надо
ну до сих пор цена к этим уровням не возвращалась... прошло 17 лет
и даже не знаю стоит ли он в позиции или нет
Кто хотел объемы?
Пожалуйста:
https://www.mql5.com/ru/forum/91828#edit_form
Кто хотел индикатор с прогнозом на халявку?
Пожалуйста:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Формулируем техническое задание на связь MQL4/5 с R
Andrey Voytenko, 2017.01.23 00:24
Предлагаю протестировать вот такой индикатор. Есть подозрение на утечку памяти. В общем, тесты покажут.
Кто хотел индикатор с прогнозом на халявку?
Пожалуйста:
....Ну что полетели?)))
И кто проверял ? есть хотя бы тест в тестере ? Ну что полетели?)))
Полетели можно понять как полетели вверх. Далеко-ли?