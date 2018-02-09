FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 540

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Lesorub:

получите, распишитесь..


Спасибо.Расписываюсь.

Lesorub:

дневки - они важнее!!!

Эт ясно,а существующие палки не спровоцируют ли локальный откат,скажем,в 6195-6235?
 
Vadens:

Спасибо.Расписываюсь.

Эт ясно,а существующие палки не спровоцируют ли локальный откат,скажем,в 6195-6235?

мож быть...

Н 4:


 

                                                                           Активатор клева?



                                                                                                                                                                                         


                                                                                 GBPUSD

                                                                                 NZDUSD

 
Lesorub:

                                                                           Активатор клева?



                                                                                                                                                                                         


                                                                                 GBPUSD

                                                                                 NZDUSD


Сильно не сдвинет.

Пипсы-чипсы.))) 

 
sterva:

Сильно не сдвинет.

Пипсы-чипсы.))) 

чей график?

это?


 
Lesorub:

чей график?

это?



Да, думаю созрел.)

 
sterva:

Да, думаю созрел.)

Еню держите?

ТР 110.94 ...

 
Lesorub:

Еню держите?

ТР 110.94 ...


Да. В б/у она.

Даже пока не смотрю.)

 
Lesorub:

Еню держите?

ТР 110.94 ...


Марио сегодня с ленты пропал.

Выступления не было?

 
sterva:

Марио сегодня с ленты пропал.

Выступления не было?

Я не слежу. Видел время в календаре просто, а там пшик...
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