FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 540
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Спасибо.Расписываюсь.
дневки - они важнее!!!
Спасибо.Расписываюсь.Эт ясно,а существующие палки не спровоцируют ли локальный откат,скажем,в 6195-6235?
мож быть...
Н 4:
Активатор клева?
GBPUSD
NZDUSD
Активатор клева?
GBPUSD
NZDUSD
Сильно не сдвинет.
Пипсы-чипсы.)))
Сильно не сдвинет.
Пипсы-чипсы.)))
чей график?
это?
чей график?
это?
Да, думаю созрел.)
Да, думаю созрел.)
Еню держите?
ТР 110.94 ...
Еню держите?
ТР 110.94 ...
Да. В б/у она.
Даже пока не смотрю.)
Еню держите?
ТР 110.94 ...
Марио сегодня с ленты пропал.
Выступления не было?
Марио сегодня с ленты пропал.
Выступления не было?