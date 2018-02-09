FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 287
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на какой паре ожидаешь скачки?
Алё!
Кто евру пнул?
Спасибо!)))
Алё!
Кто евру пнул?
Спасибо!)))
Да вроде бы всё пока по плану.
Приветик, Сергей)
В очередной раз убедился, что наши с тобой сигналы вообще разные. И для эталона использовать нельзя( в связке с моей ТС).
По плану 1,0630/20 ближайший ) А то и уровень Рены 1,0350 )))Спасибо)
Алё!
Кто евру пнул?
Спасибо!)))
падающий бакс )
Спасибо)
Да вроде бы всё пока по плану.
Приветик, Сергей)
В очередной раз убедился, что наши с тобой сигналы вообще разные. И для эталона использовать нельзя( в связке с моей ТС).
По плану 1,0630/20 ближайший ) А то и уровень Рены 1,0350 )))Спасибо)
падающий бакс )
Спасибо)
ясненько, но все равно это уже хоть какой то движняк.
Приветик, Сергей)
В очередной раз убедился, что наши с тобой сигналы вообще разные. И для эталона использовать нельзя( в связке с моей ТС).
у каждого из нас уже свои наработки, которые порой просто ни к чему объяснять.
У меня на практике есть такой пункт, пример: если я закрыл по британцу лонг, то значит должен открыть шорт по другому британцу;
если я закрыл лонг по евро(или очень много закрылось по профиту), то я должен открыть так же шорт, но только по другому евро.
А про сортировку ордеров это в обще другая история. И каждый к этому приходит своим путём.
Понимаю,волнуешься о еврофунте. Отговорил тебя крыть,а он заворачиваться стал. Или зажмурься и терпи до победного,если своп позволяет или как откатится вниз-кройся.
Жадность непобедима.) Вынесло в б/у, сейчас смотрю повернула.)
Жадность непобедима.) Вынесло в б/у, сейчас смотрю повернула.)
А,ну всё,увидел твой пост. Вместо б/у можно было бы усилиться,пока не было касания с вершиной обратной волны.