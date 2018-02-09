FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 287

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Sergey Novokhatskiy:
на какой паре ожидаешь скачки?
у меня одна - евро
 
sterva:


Понимаю,волнуешься о еврофунте. Отговорил тебя крыть,а он заворачиваться стал. Или зажмурься и терпи до победного,если своп позволяет или как откатится вниз-кройся.
 

Алё!

Кто евру пнул?

Спасибо!

)))
 
Renat Akhtyamov:

Алё!

Кто евру пнул?

Спасибо!

)))
Да вроде бы всё пока по плану.
 
Sergey Novokhatskiy:
Да вроде бы всё пока по плану.

Приветик, Сергей)

В очередной раз убедился, что  наши с тобой сигналы вообще  разные. И для эталона использовать нельзя( в связке с моей ТС).

По плану 1,0630/20 ближайший ) А то и уровень Рены  1,0350 )))

Спасибо)


Renat Akhtyamov:

Алё!

Кто евру пнул?

Спасибо!

)))

падающий бакс )

Спасибо)

 
Sergey Novokhatskiy:
Да вроде бы всё пока по плану.
tuma_news:

Приветик, Сергей)

В очередной раз убедился, что  наши с тобой сигналы вообще  разные. И для эталона использовать нельзя( в связке с моей ТС).

По плану 1,0630/20 ближайший ) А то и уровень Рены  1,0350 )))

Спасибо)


падающий бакс )

Спасибо)

ясненько, но все равно это уже хоть какой то движняк.


 
tuma_news:

Приветик, Сергей)

В очередной раз убедился, что  наши с тобой сигналы вообще  разные. И для эталона использовать нельзя( в связке с моей ТС).


у каждого из нас уже свои наработки, которые порой просто ни к чему объяснять.

У меня на практике есть такой пункт, пример: если я закрыл по британцу лонг, то значит должен открыть шорт по другому британцу;

если я закрыл лонг по евро(или очень много закрылось по профиту), то я должен открыть так же шорт, но только по другому евро.

А про сортировку ордеров это в обще другая история. И каждый к этому приходит своим путём.

 
Vadens:
Понимаю,волнуешься о еврофунте. Отговорил тебя крыть,а он заворачиваться стал. Или зажмурься и терпи до победного,если своп позволяет или как откатится вниз-кройся.

Жадность непобедима.) Вынесло в б/у, сейчас смотрю повернула.)
 
sterva:
О,на еврофунте можно выскальзывать,если хочется....начнёт щас перед целевыми уровнями бегать туды-сюды,пугать блондинок.
 
sterva:

Жадность непобедима.) Вынесло в б/у, сейчас смотрю повернула.)


А,ну всё,увидел твой пост. Вместо б/у можно было бы усилиться,пока не было касания с вершиной обратной волны.


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