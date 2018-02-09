FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 138

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Sergey Novokhatskiy:
Я вот на днях, если получится думаю открыть "инвестиционный счет" по одной паре лет на 5 и не париться:

Север, привет)

Ты скажи им пусть ценят тебя, а то вменяемых здесь почти не осталось))) 

 
Sergey Novokhatskiy:
нефть вниз от 60+, золото вниз в ближайшее время... так что много интересного в ближайшее время нас ждёт.

Лишь бы не... третья....

Согласен.

У меня нефть не брент, сладкая)

 

 
pridurok:

Согласен.

У меня нефть не брент, сладкая)

 

так купите свежих продуктов в супермаркете, неужели на этот гудрон перешли???     
 

До этого хоть доходить уже начинает 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135#comment_4085204

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 

А это ЕГО достойный ученик 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page133#comment_4084067 

 

часовая Мурзилка:


 
pridurok:
Вам самим то не стыдно на весь нет за свою убогую ветку?
Стренж,да ты ж сам являешься биологическим родителем данной темы.....лень искать в архиве начало ветки. За что Сообщество безмерно Тебе благодарно! Это нормальная флудовая долгоживущая тема. Понимаю,открывая эту темку ещё на 4-ке ты прежде всего думал об опытных спецах-единомышленниках,которые в процессе общения и торговли помогают новичкам. Вообщем-то,так довольно долго и было. Что поделать,любой корабль обрастает ракушками и теряет ход и реки даже пересыхают и на их месте образуется пустыня. Но данная темка,в отличие старых кораблей молодеет и живёт,может не так,как тебе хотелось бы.......а в какие времена предки были довольны потомками?
 

Но всех переплюнул Барабашкин, чел призывает предсказывать будущее всех поголовно 

" И описание: что изображено и как Вы видите дальнейшее движение.

   

https://www.mql5.com/ru/forum/165464 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 
Vadens:
Стренж,да ты ж сам являешься биологическим родителем данной темы.....лень искать в архиве начало ветки. За что Сообщество безмерно Тебе благодарно! Это нормальная флудовая долгоживущая тема. Понимаю,открывая эту темку ещё на 4-ке ты прежде всего думал об опытных спецах-единомышленниках,которые в процессе общения и торговли помогают новичкам. Вообщем-то,так довольно долго и было. Что поделать,любой корабль обрастает ракушками и теряет ход и реки даже пересыхают и на их месте образуется пустыня. Но данная темка,в отличие старых кораблей молодеет и живёт,может не так,как тебе хотелось бы.......а в какие времена предки были довольны потомками?

Тупеет, полный отстой, сборище гадалок на кофейной гуще, люди даже принципов торговли не понимают.

Яркие тому примеры, мож им на гадании зарабатывать?

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16215995&viewfull=1#post16215995

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page138#comment_4088185 


 

Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
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Стренжер, я не буду спорить ни с кем.) Наблюдаем за отработкой прогноза) Евру уже можно покупать,даже по рынку. На 1,0620 если спустится и оттуда взлетит ) А то может и сразу лететь до 1,08) . Спасибо!
 

может быть..., на гадании:


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