FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 138
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Я вот на днях, если получится думаю открыть "инвестиционный счет" по одной паре лет на 5 и не париться:
Север, привет)
Ты скажи им пусть ценят тебя, а то вменяемых здесь почти не осталось)))
нефть вниз от 60+, золото вниз в ближайшее время... так что много интересного в ближайшее время нас ждёт.
Лишь бы не... третья....
Согласен.
У меня нефть не брент, сладкая)
Согласен.
У меня нефть не брент, сладкая)
До этого хоть доходить уже начинает
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page135#comment_4085204
А это ЕГО достойный ученик
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page133#comment_4084067
часовая Мурзилка:
Вам самим то не стыдно на весь нет за свою убогую ветку?
Но всех переплюнул Барабашкин, чел призывает предсказывать будущее всех поголовно
" И описание: что изображено и как Вы видите дальнейшее движение."
https://www.mql5.com/ru/forum/165464
Стренж,да ты ж сам являешься биологическим родителем данной темы.....лень искать в архиве начало ветки. За что Сообщество безмерно Тебе благодарно! Это нормальная флудовая долгоживущая тема. Понимаю,открывая эту темку ещё на 4-ке ты прежде всего думал об опытных спецах-единомышленниках,которые в процессе общения и торговли помогают новичкам. Вообщем-то,так довольно долго и было. Что поделать,любой корабль обрастает ракушками и теряет ход и реки даже пересыхают и на их месте образуется пустыня. Но данная темка,в отличие старых кораблей молодеет и живёт,может не так,как тебе хотелось бы.......а в какие времена предки были довольны потомками?
Тупеет, полный отстой, сборище гадалок на кофейной гуще, люди даже принципов торговли не понимают.
Яркие тому примеры, мож им на гадании зарабатывать?
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16215995&viewfull=1#post16215995
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page138#comment_4088185
может быть..., на гадании: