FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 405
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так и будет!, НО!.., низко низко не ждите!
в 1.06+ не зайдем.
В начале года зарядили 0.87-0.9 к концу 17-го. Поживем, увидим. Я от своих слов не отказываюсь.
А счас потянулось к 1.1, так мне кажется.
так и будет!, НО!.., низко низко не ждите!
в 1.06+ не зайдем.
Он и есть Илья
да блин я знаю что Лесоруб Илья Батькович, но что читать?
В начале года зарядили 0.87-0.9 к концу 17-го. Поживем, увидим. Я от своих слов не отказываюсь.
А счас потянулось к 1.1, так мне кажется.
ну тогда и я потянусь, а того что своего ума нет к 1,1 с лотом 0,03
В начале года зарядили 0.87-0.9 к концу 17-го. Поживем, увидим. Я от своих слов не отказываюсь.
А счас потянулось к 1.1, так мне кажется.
моя так думает добрый человек!
это с дэма который в сигнале бесплатном! .. помница я говорил, что в районе 1.0820 нужно прикрыться... как уж эти уровни меня.. по времени по проще!... в общем прощелкал вчера... но это так.. пока побоку!
Н4 Евро
это один из старых шаблонов... зеленые уровни думаю, что силенок хватит отработать.
ели по времени рассматривать, то примерно фаза цикла в буй падает на 17 -19 мая... там стоит кинуть невод в бай!
моя так думает добрый человек!
это с дэма который в сигнале бесплатном! .. помница я говорил, что в районе 1.0820 нужно прикрыться... как уж эти уровни меня.. по времени по проще!... в общем прощелкал вчера... но это так.. пока побоку!
Н4 Евро
это один из старых шаблонов... зеленые уровни думаю, что силенок хватит отработать.
ели по времени рассматривать, то примерно фаза цикла в буй падает на 17 -19 мая... там стоит кинуть невод в бай!
только не обвинять, если чо не так. Я просто высказал своё мнение.