FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 405

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Sergey Nokhrin:

так и будет!, НО!.., низко низко не ждите!
в 1.06+ не зайдем.

В начале года зарядили 0.87-0.9 к концу 17-го. Поживем, увидим. Я от своих слов не отказываюсь.

А счас потянулось к 1.1, так мне кажется.

 
Sergey Nokhrin:

так и будет!, НО!.., низко низко не ждите!
в 1.06+ не зайдем.
1,06 для меня это рай!
 
Renat Akhtyamov:
Он и есть Илья
да блин я знаю что Лесоруб Илья Батькович, но что читать?
 
achtopridumat:
да блин я знаю что Лесоруб Илья Батькович, но что читать?
его посты, ну и спрашивать у него подробности.
 
Renat Akhtyamov:

В начале года зарядили 0.87-0.9 к концу 17-го. Поживем, увидим. Я от своих слов не отказываюсь.

А счас потянулось к 1.1, так мне кажется.

ну тогда и я потянусь, а того что своего ума нет к 1,1 с лотом 0,03
 
а с 23:50 поставлю на продажу лотом0,03
 
achtopridumat:
ну тогда и я потянусь, а того что своего ума нет к 1,1 с лотом 0,03
только не обвинять, если чо не так. Я просто высказал своё мнение.
 
Renat Akhtyamov:

В начале года зарядили 0.87-0.9 к концу 17-го. Поживем, увидим. Я от своих слов не отказываюсь.

А счас потянулось к 1.1, так мне кажется.


моя так думает добрый человек!
это с дэма который в сигнале бесплатном! .. помница я говорил, что в районе 1.0820 нужно прикрыться... как уж эти уровни меня.. по времени по  проще!... в общем прощелкал вчера... но это так.. пока побоку!

Н4 Евро



это один из старых шаблонов... зеленые уровни думаю, что силенок хватит отработать.
ели по времени рассматривать, то примерно фаза цикла в буй падает на 17 -19 мая... там стоит кинуть невод в бай!
 
Sergey Nokhrin:

моя так думает добрый человек!
это с дэма который в сигнале бесплатном! .. помница я говорил, что в районе 1.0820 нужно прикрыться... как уж эти уровни меня.. по времени по  проще!... в общем прощелкал вчера... но это так.. пока побоку!

Н4 Евро



это один из старых шаблонов... зеленые уровни думаю, что силенок хватит отработать.
ели по времени рассматривать, то примерно фаза цикла в буй падает на 17 -19 мая... там стоит кинуть невод в бай!
Будущее предсказывает? Круто, чо могу сказать
 
Renat Akhtyamov:
только не обвинять, если чо не так. Я просто высказал своё мнение.
Ни как нет все в продажу, https://youtu.be/oBvJraTFWWc
Здравствуй песня - Синий, синий иней.
Здравствуй песня - Синий, синий иней.
  • 2010.09.10
  • www.youtube.com
Дорогие друзья и любители ретро, ознакомиться с историей песни, её исполнителями, их воспоминаниями, сложившихся судьбах артистов Вы сможете на страничке мое...
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