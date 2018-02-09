FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 148

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Мовлатик, я переживаю, ты хоть понимашь чаво за черточки то?.....
 
Uladzimir Izerski:
Вижу интересную высокочастотную стратегию торговли. У вас только йенке заточена?
Нет любая.
 
pridurok:

Конструктор ты наш)

 

Но..., тренд вниз продолжится, видно уже, после коррекции:

 lдневки D1

 

Всё, сняли автобан, тока что!!!

 

помогите школьнику! до 1,07 евро вырастит???

 
Speculator:
Нет любая.
Это по Вольф или свои наработки?
 
achtopridumat:

помогите школьнику! до 1,07 евро вырастит???

Это к Lesorub надо обращаться.
 
Uladzimir Izerski:
Это по Вольф или свои наработки?

Это мой взгляд на этот файл (Tactica Adversa.zip).

Все конечно скажут, что это бред... 

Файлы:
Tactica_Adversa.zip  281 kb
 
Speculator:

Это мой взгляд на этот файл (Tactica Adversa.zip).

Все конечно скажут, что это бред... 

Что это бред, могут сказать только те кто не хочет вникать.

Честно скажу, что особенно глубоко не вникал, но полезных свойств не отрицаю. Мне не понравилось в этой системе слишком много исключений, пришлось создавать свою более простую.)

 
achtopridumat:

 до 1,07 евро вырастит???

там много вверху долгов, вплоть до 1.0800...

в моменте:


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