FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 148
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Вижу интересную высокочастотную стратегию торговли. У вас только йенке заточена?
Конструктор ты наш)
Но..., тренд вниз продолжится, видно уже, после коррекции:
lдневки D1
Всё, сняли автобан, тока что!!!
помогите школьнику! до 1,07 евро вырастит???
Нет любая.
помогите школьнику! до 1,07 евро вырастит???
Это по Вольф или свои наработки?
Это мой взгляд на этот файл (Tactica Adversa.zip).
Все конечно скажут, что это бред...
Это мой взгляд на этот файл (Tactica Adversa.zip).
Все конечно скажут, что это бред...
Что это бред, могут сказать только те кто не хочет вникать.
Честно скажу, что особенно глубоко не вникал, но полезных свойств не отрицаю. Мне не понравилось в этой системе слишком много исключений, пришлось создавать свою более простую.)
до 1,07 евро вырастит???
там много вверху долгов, вплоть до 1.0800...
в моменте: