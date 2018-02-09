FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 174
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Прошу прощения, что не в тему. Есть один вопрос, у всех ли брокеров вывод происходит по курсу 32 рубля за бакс?
конечно же нет. Я даже не уверен что такие есть
Но правилами форума обсуждения на тему брокеров запарещены
конечно же нет. Я даже не уверен что такие есть
Но правилами форума обсуждения на тему брокеров запарещены
..............
Я имел ввиду, что мозги на рынке (на любом), даже если они есть - не нужны.
)
Как такое может быть? Научиться комп открывать и на фору входить-уже мозги нужны или я не пойму косноязычие твоей фразы.
Мож ты имел ввиду прогу тупо у тебя купить и рубить бабло.Доселе считалось,что сюда дурак по определению попасть не может.
Как такое может быть? Научиться комп открывать и на фору входить-уже мозги нужны или я не пойму косноязычие твоей фразы.
Мож ты имел ввиду прогу тупо у тебя купить и рубить бабло.Доселе считалось,что сюда дурак по определению попасть не может.
Купи дешево и продай дорого.
Не больно то тяжело понять
Купи дешево и продай дорого.
Не больно то тяжело понять
Ну,не знаю. Такое правило хорошо скорее для фонды,а на форе знать бы где дёшево. Куча людей покупают дёшево.....блымс,а продают когда цена ещё дешевле! Считаю надёжней даже "купи внизу графика терминала,а продай вверху".
....Ренка,или ты знаешь что-то чего не знаю я и это что-то тебе позволяет торговать без графика. Колись.
Ну,не знаю. Такое правило хорошо скорее для фонды,а на форе знать бы где дёшево. Куча людей покупают дёшево.....блымс,а продают когда цена ещё дешевле! Считаю надёжней даже "купи внизу графика терминала,а продай вверху".
....Ренка,или ты знаешь что-то чего не знаю я и это что-то тебе позволяет торговать без графика. Колись.
а чо тебе не понравилась моя ссылка по еньке?
найдешь - твоё, нет - значит нет.
а чо тебе не понравилась моя ссылка по еньке?
найдешь - твоё, нет - значит нет.
С глубоким смущением признаюсь-ссылки не открываю.
Давно этот пост был?
С глубоким смущением признаюсь-ссылки не открываю.
Давно этот пост был?
Ты ж сам просил. Только блюдце не подкладывай, не выложу.
Ты ж сам просил. Только блюдце не подкладывай, не выложу.