FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 409

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Sergey Nokhrin:

какие основания для паритета?...
тут все просто - туда-сюда!!!
приспустится.. куда он денется то?... затем подрастет...

кароче...внинз немного пип так 150 хочу ... может 200 и на 1.13 - 1.15 потопаем!



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типа так...



 
да нет... я же вот на днях показывал!
Евро Н4
 

Н4, посадочные места:


 
Lesorub:

Н4, посадочные места:



с посадочными все понятно... но есть мега пассажиры... у них билеты иные...
кароче; - 17 - 19 мая выбросят билеты в продажу на ракету.
 
в 7-ю зону зайдут... должны зайти!
 
Sergey Nokhrin:

с посадочными все понятно... но есть мега пассажиры... у них билеты иные...
кароче; - 17 - 19 мая выбросят билеты в продажу на ракету.

Мега и заработают Мега...

а заработаете ли Вы, на Мега???

Вот в чем вопрос...


Индекс Евро:


 
нет конечно!
))
 
Sergey Nokhrin:
нет конечно!
))
то - то и оно, широко шагать, штаны порвутся...
 
Lesorub:
то - то и оно, широко шагать, штаны порвутся...

с чего бы им рваться, когда они; - я достою из широких штанин ...

ща время подождем немного и где то в среду, а может и в четверг, как закинем невод и выгребем все до пипки))
 
Sergey Nokhrin:

с чего бы им рваться, когда они; - я достою из широких штанин ...

ща время подождем немного и где то в среду, а может и в четверг, как закинем невод и выгребем все до пипки))
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