FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 409
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какие основания для паритета?...
тут все просто - туда-сюда!!!
приспустится.. куда он денется то?... затем подрастет...
кароче...внинз немного пип так 150 хочу ... может 200 и на 1.13 - 1.15 потопаем!
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типа так...
Евро Н4
Н4, посадочные места:
Н4, посадочные места:
с посадочными все понятно... но есть мега пассажиры... у них билеты иные...
кароче; - 17 - 19 мая выбросят билеты в продажу на ракету.
с посадочными все понятно... но есть мега пассажиры... у них билеты иные...
кароче; - 17 - 19 мая выбросят билеты в продажу на ракету.
Мега и заработают Мега...
а заработаете ли Вы, на Мега???
Вот в чем вопрос...
Индекс Евро:
))
нет конечно!
))
то - то и оно, широко шагать, штаны порвутся...
с чего бы им рваться, когда они; - я достою из широких штанин ...
ща время подождем немного и где то в среду, а может и в четверг, как закинем невод и выгребем все до пипки))
с чего бы им рваться, когда они; - я достою из широких штанин ...
ща время подождем немного и где то в среду, а может и в четверг, как закинем невод и выгребем все до пипки))