FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 748

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Ена, Чиф - достойны для рассмотрения!

 
Lesorub:

мдя..., театр двух артистов...

ни одного поста, конкретно, по теме

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.11.23 08:40

моя стратегия табу, её тут никто не знает

от локальных хаев - шортики до 1815, далее 1920

в ДБ такого нету, но будет как я сказал


Вот мой прогноз!
Твой вспомнить?
 

На счет Евро... Текущий рост - набор позы в шорт.

Кто этого не понял еще, они не виноваты.

ТР 1.1553, не лоханитесь бабосами...      


 

на пробу...


 
nahdi:

По поводу обучения я уже высказывался.

Твой прогноз не лишен смысла. Но сегодня - маловероятно. Прогнозы? Не подаю.

Прислушаешься ты или присмотришься меня не волнует. Вообще!!! Да я и не прошу.  Ты - просто мой собеседник.

тогда нет смысла оСуждать чужие прогнозы, инструменты теханализа, стратегии и всё прочее, т.е. то, чем мы тут заняты

 
Lesorub:

на пробу...



Аккурат супротив меня. Меж собой надо играть и комиссий не платить. Давно предлагал.

 
nahdi:

Тантрик?
 
vaz:

Аккурат супротив меня. Меж собой надо играть и комиссий не платить. Давно предлагал.

если бы все было так ласково...

звони Мифу, пускай научит

(где - то даже номер его есть...)

 
nahdi:
тебе ли судить о смысле...
если честно, ты просто троль.
 

Если не ошибаюсь все-таки Стерж с 1.3 прогнозил на 26 фунт, а ведь уже 33.

Зато не с голой попой по полюшку. Профита не видать похоже в этом году по фунту.

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