FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 748
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мдя..., театр двух артистов...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.23 08:40
моя стратегия табу, её тут никто не знает
от локальных хаев - шортики до 1815, далее 1920
в ДБ такого нету, но будет как я сказал
На счет Евро... Текущий рост - набор позы в шорт.
Кто этого не понял еще, они не виноваты.
ТР 1.1553, не лоханитесь бабосами...
на пробу...
По поводу обучения я уже высказывался.
Твой прогноз не лишен смысла. Но сегодня - маловероятно. Прогнозы? Не подаю.
Прислушаешься ты или присмотришься меня не волнует. Вообще!!! Да я и не прошу. Ты - просто мой собеседник.
тогда нет смысла оСуждать чужие прогнозы, инструменты теханализа, стратегии и всё прочее, т.е. то, чем мы тут заняты
на пробу...
Аккурат супротив меня. Меж собой надо играть и комиссий не платить. Давно предлагал.
Аккурат супротив меня. Меж собой надо играть и комиссий не платить. Давно предлагал.
если бы все было так ласково...
звони Мифу, пускай научит
(где - то даже номер его есть...)
тебе ли судить о смысле...
Если не ошибаюсь все-таки Стерж с 1.3 прогнозил на 26 фунт, а ведь уже 33.
Зато не с голой попой по полюшку. Профита не видать похоже в этом году по фунту.