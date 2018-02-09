FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 326
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чего притихли? портки стираете? а я пердупреждал
Ну и, лунь эт хто.
Ну и, лунь эт хто.
жужль в помощь
Хочу похвалить терминал, вот эта фишка с календарём на трафике графика..., это просто чудесно. и календарь в терминале, - очень удобно. Спасибо.
терминал вас вскоре отблагодарит
Могучий, а где ж дружок твой? стренж!
и не друг, и не враг - а так...
и в горах - не ах
Посвещается Рена
https://youtu.be/7780P-7ZgjA
чего притихли? портки стираете? а я пердупреждал
А где предупреждал... Ждем хороший уровень 248 без запятых и единичек... наверно цифирки перепутал - 284 реально
Да, зря перевернулся - надо было слушать Решетова... https://charts.mql5.com/14/755/gbpusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png
А где предупреждал... Ждем хороший уровень 248 без запятых и единичек... наверно цифирки перепутал - 284 реально
ты определение предела прочитай
ты определение предела прочитай