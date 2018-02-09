FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 326

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mmmoguschiy-new:
чего притихли? портки стираете?  а я пердупреждал

Ну   и, лунь эт хто.
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Alekseu Fedotov:

Ну   и, лунь эт хто.

жужль в помощь 
 
Хочу похвалить терминал, вот эта фишка с календарём на трафике графика..., это просто чудесно. и календарь в терминале, - очень удобно. Спасибо.
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Andrey_Rogachev:
Хочу похвалить терминал, вот эта фишка с календарём на трафике графика..., это просто чудесно. и календарь в терминале, - очень удобно. Спасибо.

терминал вас вскоре отблагодарит 
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Alekseu Fedotov:


Могучий, а где ж дружок твой? стренж!


и не друг, и не враг - а так...
и в горах - не ах 



 

Посвещается       Рена 

https://youtu.be/7780P-7ZgjA

 
mmmoguschiy-new:
чего притихли? портки стираете?  а я пердупреждал

А где предупреждал... Ждем хороший уровень 248 без запятых и единичек... наверно цифирки перепутал - 284 реально

mmmoguschiy-new 2017.04.18 11:19      RU
стряхнули? перезаходи - будь настойчивее! GBPUSD 248 - предел
 

Да, зря перевернулся - надо было слушать Решетова... https://charts.mql5.com/14/755/gbpusd-h4-metaquotes-software-corp-2.png

График GBPUSD, H4, 2017.04.18 15:26 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

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Сергей Криушин:

А где предупреждал... Ждем хороший уровень 248 без запятых и единичек... наверно цифирки перепутал - 284 реально

mmmoguschiy-new 2017.04.18 11:19      RU

ты определение предела прочитай 
 
mmmoguschiy-new:

ты определение предела прочитай 
А... 248 это был предел падения...ну извини тогда... в след раз буду внимательней...фунтик рванул действительно круто, я думал будет тянуть резину...
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