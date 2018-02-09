FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 680

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Ну где эти продавашки евры и фунта, покупатели еньки?

Скажу им от чистого сердца "Спасибо, с Вами приятно иметь дело!".

 
Renat Akhtyamov:

Ну где эти продавашки евры и фунта, покупатели еньки?

Скажу им от чистого сердца "Спасибо, с Вами приятно иметь дело!".


Они-то ясно где-не угадали,а ты сам хде с рыночной мышью своей?

 
Я фунта бы упорно продавал до 2960,а вверх потом нафик он нужен при -свопе.
 
Vadens:
Я фунта бы упорно продавал до 2960,а вверх потом нафик он нужен при -свопе.

Тут есть такая картина на недельках:

дневки:

и Н4:


 
Vadens:
Я фунта бы упорно продавал до 2960,а вверх потом нафик он нужен при -свопе.

У фунта можно и вверх. Выигрыш больше чем своп и бегает, что самое важное, а вот на кроссах против свопа если только краткосрочными.)

 
Vadens:

Они-то ясно где-не угадали,а ты сам хде с рыночной мышью своей?

мелкой ноут шаманю, на день рождения подарил....

фунт флетит, не переживай, если есть висяки в продажах, то котир туда ишшо подтянется

а вот ева во вниза не пойдёть, не уговаривай ;0)

 
sterva:

У фунта можно и вверх. Выигрыш больше чем своп и бегает, что самое важное, а вот на кроссах против свопа если только краткосрочными.)

не про спред говорила случаем?

 
Renat Akhtyamov:

................

фунт флетит, не переживай, если есть висяки в продажах, то котир туда ишшо подтянется

а вот ева во вниза не пойдёть, не уговаривай ;0)


Не,в мажорах меня нет....так,просто поглядываю,а насчёт евры совершенно не уговариваю...она сама ещё не знает куда пойдёт.

 

Люди,как известно,цена движется от объёма к объёму. Что за силы цену толкают на этом пути? Дисбаланс спроса и предложения? На споте? На фьюче? На опце? Типа,в середине канала баланс продавцов и покупателей,а у краёв канала дисбаланс участников рынка.(???)

Что анализирует робот у 3-х евреев и затем движет котировку?

Скажем,можно ли в нинзе,СМЕ,СОТ...у чёрта на рогах увидеть найти объёмы,а торговать в МТ4 ???

 
Vadens:

Люди,как известно,цена движется от объёма к объёму. Что за силы цену толкают на этом пути? Дисбаланс спроса и предложения? На споте? На фьюче? На опце? Типа,в середине канала баланс продавцов и покупателей,а у краёв канала дисбаланс участников рынка.(???)

Что анализирует робот у 3-х евреев и затем движет котировку?

Скажем,можно ли в нинзе,СМЕ,СОТ...у чёрта на рогах увидеть найти объёмы,а торговать в МТ4 ???

На форексе цена движется туда, где будет открыт/закрыт тот ордер, который нужен рынку.

Но котировка форекс идентична котиру СМЕ с точностью до пункта.

Ну и попробуйте при всем при этом хоть как то с гарантией положительного результата в 100%  применить тех-анализ и прочие прелести...

Поэтому в первую очередь отпадает всё то что усредняет, т.к. 100% уменьшится на процент отклонения от среднего значения.

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