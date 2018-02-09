FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 680
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Ну где эти продавашки евры и фунта, покупатели еньки?
Скажу им от чистого сердца "Спасибо, с Вами приятно иметь дело!".
Ну где эти продавашки евры и фунта, покупатели еньки?
Скажу им от чистого сердца "Спасибо, с Вами приятно иметь дело!".
Они-то ясно где-не угадали,а ты сам хде с рыночной мышью своей?
Я фунта бы упорно продавал до 2960,а вверх потом нафик он нужен при -свопе.
Тут есть такая картина на недельках:
дневки:
и Н4:
Я фунта бы упорно продавал до 2960,а вверх потом нафик он нужен при -свопе.
У фунта можно и вверх. Выигрыш больше чем своп и бегает, что самое важное, а вот на кроссах против свопа если только краткосрочными.)
Они-то ясно где-не угадали,а ты сам хде с рыночной мышью своей?
мелкой ноут шаманю, на день рождения подарил....
фунт флетит, не переживай, если есть висяки в продажах, то котир туда ишшо подтянется
а вот ева во вниза не пойдёть, не уговаривай ;0)
У фунта можно и вверх. Выигрыш больше чем своп и бегает, что самое важное, а вот на кроссах против свопа если только краткосрочными.)
не про спред говорила случаем?
................
фунт флетит, не переживай, если есть висяки в продажах, то котир туда ишшо подтянется
а вот ева во вниза не пойдёть, не уговаривай ;0)
Не,в мажорах меня нет....так,просто поглядываю,а насчёт евры совершенно не уговариваю...она сама ещё не знает куда пойдёт.
Люди,как известно,цена движется от объёма к объёму. Что за силы цену толкают на этом пути? Дисбаланс спроса и предложения? На споте? На фьюче? На опце? Типа,в середине канала баланс продавцов и покупателей,а у краёв канала дисбаланс участников рынка.(???)
Что анализирует робот у 3-х евреев и затем движет котировку?
Скажем,можно ли в нинзе,СМЕ,СОТ...у чёрта на рогах увидеть найти объёмы,а торговать в МТ4 ???
Люди,как известно,цена движется от объёма к объёму. Что за силы цену толкают на этом пути? Дисбаланс спроса и предложения? На споте? На фьюче? На опце? Типа,в середине канала баланс продавцов и покупателей,а у краёв канала дисбаланс участников рынка.(???)
Что анализирует робот у 3-х евреев и затем движет котировку?
Скажем,можно ли в нинзе,СМЕ,СОТ...у чёрта на рогах увидеть найти объёмы,а торговать в МТ4 ???
На форексе цена движется туда, где будет открыт/закрыт тот ордер, который нужен рынку.
Но котировка форекс идентична котиру СМЕ с точностью до пункта.
Ну и попробуйте при всем при этом хоть как то с гарантией положительного результата в 100% применить тех-анализ и прочие прелести...
Поэтому в первую очередь отпадает всё то что усредняет, т.к. 100% уменьшится на процент отклонения от среднего значения.