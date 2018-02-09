FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 142
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Волна??? Или иллюзия???
вот долги Еньки:
Оппа, старый ...улся))))
.....................................
Какой он старый! Так,прикидывается. Если он старый,то я вообще тогда.......Тутанхамон.
Какой он старый! Так,прикидывается. Если он старый,то я вообще тогда.......Тутанхамон.
Формируется нова волна...
Мамонтов помнишь?....
Ты вчера фунт просил, там сейчас ничего особенного
И евро
Ты вчера фунт просил, там сейчас ничего особенного