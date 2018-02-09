FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 142

Новый комментарий
 

 

Волна??? Или иллюзия???  

 

вот долги Еньки:


 
Renat Akhtyamov:

Оппа, старый ...улся))))

.....................................

Какой он старый! Так,прикидывается. Если он старый,то я вообще тогда.......Тутанхамон.

 

 
Vadens:

Какой он старый! Так,прикидывается. Если он старый,то я вообще тогда.......Тутанхамон.

 

Мамонтов помнишь?....
 

 

Формируется нова волна...  

 
pridurok:
Мамонтов помнишь?....
Припоминается что-то.......шерстяные с клыками изо рта. Надеюсь,ты посмеялся.
 
pridurok:

Выложить картинку по фунту есть возможность?
 

Ты вчера фунт просил, там сейчас ничего особенного

 

 

И евро

 

 
pridurok:

Ты вчера фунт просил, там сейчас ничего особенного

 

Ну и нормально. Пусть в диапазоне,пока я не уйду.  
1...135136137138139140141142143144145146147148149...878
Новый комментарий