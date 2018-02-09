FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 568
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USDJPY
Buy limit 108.24
TP 110.66
(уточнится завтра)
А почему не с текущих?
А почему не с текущих?
а кто даст гарантии, что КУКЛ не передумает в диапазоне?
матожидание лучше при входе от края диапазона...
потом 108.24 долг от палок с М30 внизу
110.66 долг вверху с часа
Вы знаете людей, кто торгует без просады?
На Луне хорошее место для покупок, почему бы и нет?
И нефть на уровне, можно набирать продажи.
С нефтью все правильно, но не торгую пока. Как с фунтом? Продали?
а кто даст гарантии, что КУКЛ не передумает в диапазоне?
матожидание лучше при входе от края диапазона...
потом 108.24 долг от палок с М30 внизу
110.66 долг вверху с часа
Вообще ждала 107.4 (слишком Штаты с Кореей перегибают).
Купила как всегда раньше.))))))))))))))))))))))))))))))))))))
С нефтью все правильно, но не торгую пока. Как с фунтом? Продали?
Да.
Остались еще два лимита 1.3032 и 1.3056
ТР 1.2850 пока
Есть тут желающие докупить усдкад с целью 1.18?
Картинку покажите господин мики маус.
Иногда большие и умные трейдеры требуют с нас мелких "А обосновать?"
Обычно на этом всёёё....)
Халява по рыжику, налетай, пока дешево...
Халява по рыжику, налетай, пока дешево...
В смысле дорого?
Просили мин.1350.)
Картинку покажите господин мики маус.
Иногда большие и умные трейдеры требуют с нас мелких "А обосновать?"
Обычно на этом всёёё....)
вы можете открыть любую картинку которая Вам нравится и без меня.
и как вы себе представляете "обосновать"?
торгую на свои деньги по своей ТС и отвечать за Ваш счет не собираюсь.