FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 568

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Lesorub:

                                USDJPY

                         Buy limit 108.24

                             TP 110.66

                      (уточнится завтра)


А почему не с текущих?

 
sterva:

А почему не с текущих?

а кто даст гарантии, что КУКЛ не передумает в диапазоне?

матожидание лучше  при входе от края диапазона...

потом 108.24 долг от палок с М30 внизу

110.66 долг вверху с часа

 
Lesorub:

Вы знаете людей, кто торгует без просады?

На Луне хорошее место для покупок, почему бы и нет?


И нефть на уровне, можно набирать продажи.


С нефтью все правильно, но не торгую пока. Как с фунтом? Продали?

 
Lesorub:

а кто даст гарантии, что КУКЛ не передумает в диапазоне?

матожидание лучше  при входе от края диапазона...

потом 108.24 долг от палок с М30 внизу

110.66 долг вверху с часа


Вообще ждала 107.4 (слишком Штаты с Кореей перегибают).

Купила как всегда раньше.))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 
sterva:

С нефтью все правильно, но не торгую пока. Как с фунтом? Продали?

Да.

Остались еще два лимита 1.3032 и 1.3056

ТР 1.2850 пока

 
Есть тут желающие докупить усдкад с целью 1.18?
 
Mickey Moose:
Есть тут желающие докупить усдкад с целью 1.18?

Картинку покажите господин мики маус.

Иногда большие и умные трейдеры требуют с нас мелких "А обосновать?" 

Обычно на этом всёёё....)

 

Халява по рыжику, налетай, пока дешево...   


 
Lesorub:

Халява по рыжику, налетай, пока дешево...   



В смысле дорого?

Просили мин.1350.)

 
sterva:

Картинку покажите господин мики маус.

Иногда большие и умные трейдеры требуют с нас мелких "А обосновать?" 

Обычно на этом всёёё....)


вы можете открыть любую картинку которая Вам нравится и без меня.

и как вы себе представляете "обосновать"?

торгую на свои деньги по своей ТС и отвечать за Ваш счет не собираюсь.

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