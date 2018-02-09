FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 71

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tuma_news:

.............

Крутится цена вокруг пивотов.

.......... будет 1,0870,  не сходится. 1,0810 с текущих может сходить.


Ушла на коррекцию,т.к. на экстремум совсем не похоже. 0870 может и высоковато,если рынок останется в пределах декабрьского разворотного импульса,а вот 0824 ну как раз! Нужна такая новость,чтобы пробить энергию декабря,типа инициирования импичмента Трампа.....ну,или заговор Маркетмейкеров,по какой-то причине,типа ночного импульса фунта в октябре.
[Удален]  
Vadens:
Ушла на коррекцию,т.к. на экстремум совсем не похоже. 0870 может и высоковато,если рынок останется в пределах декабрьского разворотного импульса,а вот 0824 ну как раз! Нужна такая новость,чтобы пробить энергию декабря,типа импичмента Трампа.....ну,или заговор Маркетмейкеров,по какой-то причине,типа ночного импульса фунта в октябре.
Если бы - да абы ...
 
Itum:
Если бы - да абы ...
Прогнозы в цифрах не даю для открытия сделок,т.к. это считаю онанизмом-будущего не знает никто.....да и не нужно это в моей тактике,а чтобы люди по моим прогнозам сливавли-я же не фейк. Достаточно,что лично в евру не лезу,т.к. не вижу внятной формации.
 
tuma_news:

парни )

она зашевелилась)

...........................

Искренне рад за тебя. Все мажоры зашевелились,за счёт подросшего индекса,а расти ему прилично,естественно с откатами.

 

 

Интересная ситуация сложилась на евре_хоть покупай. Сложился дедовский простой паттерн Три касания. Больные головы его называют Три индейца.

В котором продолжением тренда считается траектория,проведённая по внешним вершинам формации(на графике терминала пунктиром),т.е. моё предположение о 0824 остаётся в силе,может больше,но не меньше........опять же,если в ближайшую неделю Еврозона не распадётся или Трампу не выставят импичмент.

 

Была бы хороша какая-нить импульсная свечечка и можно расчитывать со след недели на устойчивый разворот. Если свечечки не будет,а начнёт бегать туды-сюды на повышение,то такой паттерн может сходить и за долгом в 10-ю.

Признаюсь,видел на этом паттерне не только закругления,но и хвосты с переходом в другую ценовую зону. Правда,причины для этого должны быть на уровне дефолта.

 
tuma_news:

Хотелось бы перелой сделать.

А так- 1,0670 откат и покупать в принципе можно.

Спасибо.

Смотря как и откуда отобьётся,а то и 4-ку поцеловать можно. Жую попкорн. На всех этих движениях,пока я на заборе,Лесоруб закрома забил баблом.
 

Лучче цак в нос и куковать




 
ueff:

Лучче цак в нос и куковать

Ну а кто вас заставляет быть "торчком", торгующим в Никаком Направлении, и "фиксирующим" бумажную прибыль. Вот и "попросите" их вежливо, поделиться частью своего "Реального Нала".
А "цак в нос и куковать" - это грех.
[Удален]  
Что сдерживает фунт от падения?Нахрена вообще тему открывали .если всем по  и воды в рот набрали?
 
Movlat Baghiyev:
Что сдерживает фунт от падения?Нахрена вообще тему открывали .если всем по  и воды в рот набрали?

бабосы любят тишину...


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