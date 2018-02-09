FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 71
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Крутится цена вокруг пивотов.
.......... будет 1,0870, не сходится. 1,0810 с текущих может сходить.
Ушла на коррекцию,т.к. на экстремум совсем не похоже. 0870 может и высоковато,если рынок останется в пределах декабрьского разворотного импульса,а вот 0824 ну как раз! Нужна такая новость,чтобы пробить энергию декабря,типа импичмента Трампа.....ну,или заговор Маркетмейкеров,по какой-то причине,типа ночного импульса фунта в октябре.
Если бы - да абы ...
парни )
она зашевелилась)
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Искренне рад за тебя. Все мажоры зашевелились,за счёт подросшего индекса,а расти ему прилично,естественно с откатами.
Интересная ситуация сложилась на евре_хоть покупай. Сложился дедовский простой паттерн Три касания. Больные головы его называют Три индейца.
В котором продолжением тренда считается траектория,проведённая по внешним вершинам формации(на графике терминала пунктиром),т.е. моё предположение о 0824 остаётся в силе,может больше,но не меньше........опять же,если в ближайшую неделю Еврозона не распадётся или Трампу не выставят импичмент.
Была бы хороша какая-нить импульсная свечечка и можно расчитывать со след недели на устойчивый разворот. Если свечечки не будет,а начнёт бегать туды-сюды на повышение,то такой паттерн может сходить и за долгом в 10-ю.
Признаюсь,видел на этом паттерне не только закругления,но и хвосты с переходом в другую ценовую зону. Правда,причины для этого должны быть на уровне дефолта.
Хотелось бы перелой сделать.
А так- 1,0670 откат и покупать в принципе можно.
Спасибо.
Лучче цак в нос и куковать
Лучче цак в нос и куковать
А "цак в нос и куковать" - это грех.
Что сдерживает фунт от падения?Нахрена вообще тему открывали .если всем по и воды в рот набрали?
бабосы любят тишину...