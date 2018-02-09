FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 277
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давай так и сделаем
повторю вопрос: пробьем хай 1.0877 ???
и КИВИ, заловил на чупа чупс:
Приглашаем поучаствовать - В понедельник стартуем ,вход свободный,правила простые https://www.mql5.com/ru/forum/187993
на деме?
Обычно после такого появляется:
повторю вопрос: пробьем хай 1.0877 ???
1,086 я думаю более чем. Потом уже посмотрим - чо там будет. Скорее всего от 1,082 нужно будет повторить покупку
индекс вчера рисовал, посмотри, там на сейчас еще 100 п. плюхать до перехая...
а по Евре да, 1.0829 висит долг и выше чисто до 1.1480...
индекс вчера рисовал, посмотри, там на сейчас еще 100 п. плюхать до перехая...
а по Евре да, 1.0829 висит долг и выше чисто до 1.1480...
Если сразу, то есть как говорит Сергей без "на торговки", будет слишком халявно. Будут топать долго с выносом мозга трудящимся
дневка индекса:
селл ближайший сетап (но опять через загон)
на деме?
Обычно после такого появляется:
Вход свободный ,для всех
На демке
дневка индекса:
селл ближайший сетап (но опять через загон)
Ну что, опять 1.082 не пускает....
)
Ну что, опять 1.082 не пускает....
)
Ну что, опять 1.082 не пускает....
)
Отрисовано прямо поучебнику.)
Вверх не хочет, может вниз ее?