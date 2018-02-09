FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 277

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Renat Akhtyamov:
давай так и сделаем

повторю вопрос: пробьем хай 1.0877 ???


и КИВИ,   заловил на чупа чупс:


 
Server Muradasilov:
Приглашаем поучаствовать   -  В понедельник стартуем  ,вход свободный,правила простые https://www.mql5.com/ru/forum/187993

на деме?

Обычно после такого появляется:


 
Lesorub:
повторю вопрос: пробьем хай 1.0877 ???
1,086 я думаю более чем. Потом уже посмотрим - чо там будет. Скорее всего от 1,082 нужно будет повторить покупку через 2-3 дня
 
Renat Akhtyamov:
1,086 я думаю более чем. Потом уже посмотрим - чо там будет. Скорее всего от 1,082 нужно будет повторить покупку

индекс вчера рисовал, посмотри, там на сейчас еще 100 п. плюхать до перехая...

а по Евре да,  1.0829 висит долг и выше чисто до 1.1480...

 
Lesorub:

индекс вчера рисовал, посмотри, там на сейчас еще 100 п. плюхать до перехая...

а по Евре да,  1.0829 висит долг и выше чисто до 1.1480...

Если сразу, то есть как говорит Сергей без "на торговки", будет слишком халявно. Будут топать долго с выносом мозга трудящимся
 
Renat Akhtyamov:
Если сразу, то есть как говорит Сергей без "на торговки", будет слишком халявно. Будут топать долго с выносом мозга трудящимся

дневка индекса:

селл ближайший сетап (но опять через загон)

 
Renat Akhtyamov:

на деме?

Обычно после такого появляется:



Вход свободный ,для всех 

На демке

 
Lesorub:

дневка индекса:

селл ближайший сетап (но опять через загон)

Ну что, опять 1.082 не пускает....

)

 
Renat Akhtyamov:

Ну что, опять 1.082 не пускает....

)

нужен волшебный пендаль!!!
 
Renat Akhtyamov:

Ну что, опять 1.082 не пускает....

)


Отрисовано прямо поучебнику.)

Вверх не хочет, может вниз ее?

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