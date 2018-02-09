FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 403
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мне без разницы...
мне без разницы...
во, в фундаменте порылся, касательно киви может пригодиться...
Кто Луня душит - тот Лексус купит...
а КИВИ ах, ах, ах - 100 пунктов на новостях:
Кто Луня душит - тот Лексус купит...
а КИВИ ах, ах, ах - 100 пунктов на новостях:
во, в фундаменте порылся, касательно киви может пригодиться...
Ну вот, и доллар подешевел чуток.
мысля: