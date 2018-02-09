FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 403

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Lesorub:
мне без разницы...
))так понятно что не переживаешь. Стопы для неуверенных!)))
 
Lesorub:
мне без разницы...

во, в фундаменте порылся, касательно киви может пригодиться...


 

Кто Луня душит - тот Лексус купит...


а КИВИ ах, ах, ах - 100 пунктов на новостях:


 
Lesorub:

Кто Луня душит - тот Лексус купит...


а КИВИ ах, ах, ах - 100 пунктов на новостях:


Даааа такую вспышку пропукать,черт...
 
Renat Akhtyamov:

во, в фундаменте порылся, касательно киви может пригодиться...

можно добавить по процентной ставке - % ставка не изменилась - падение. И проверить раз 10, минимум.
 
16 мин   GBP Решение по процентной ставке (май)   0,25% 0,25%
 
Ну вот, и доллар подешевел чуток.
 
Renat Akhtyamov:
Ну вот, и доллар подешевел чуток.
очень плохо, плохо очень
 
от 1,0950 жду низко , низко
 
Lesorub:

мысля:


зря не прислушался(
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