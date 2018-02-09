FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 575

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Lesorub:

А зачем гадать?

Если от 1.3327 держите продажи, то их в бу. И ждем возможный заброс в 1.3360 Оттуда продажи.


На Н4 есть сигнал вниз, ТР 1.3117


Да, пока на 32 вкусняшку попробуем сьесть (там много набралось и прибыльных и других.....))

Но как низко хотелось бы......

 
sterva:

Да, пока на 32 вкусняшку попробуем сьесть (там много набралось и прибыльных и других.....))

Но как низко хотелось бы......


 
Lesorub:


Осталось два пролёта второй поставит точку нисходящей ветке на ближайшее время. Если пролёт на селл будет менее 200 п, а далее пролёт на бай от 80- 100п, то даже и ждать смысла нет как минимум район 1.3500 а то и выше классика тех "А". Пока на 1.3400 буду набор партии выстраивать с замком в 200 п от текущего макс... . Желаю всем удачных торгов... !

 
Rustam Galkeev:

Осталось два пролёта второй поставит точку нисходящей ветке на ближайшее время. Если пролёт на селл будет менее 200 п, а далее пролёт на бай от 80- 100п, то даже и ждать смысла нет как минимум район 1.3500 а то и выше классика тех "А".

Полагаю, откату быть:

на паре 1.3441 текущий хай, остальные долги в 52 и 56 фигурах ...

 
Lesorub:

Полагаю, откату быть:


Это неизбежно. Вот только следующий проход на селл очень интересен, т.е его дистанция... .
 
Rustam Galkeev:
Это неизбежно. Вот только следующий проход на селл очень интересен, т.е его дистанция... .

Сколько пунктов хотите увидеть ?

Ну, так 260 - 280 хода  устроит?

 
Lesorub:

Сколько пунктов хотите увидеть ?

Ну, 260 - 280 хода  устроит?

От текущего макса с шагом 80п вниз буду делать покупки на бай цель за 1.3500, если проход на селл будет более 200п в замок. Партию в накопление раскидаю по шагу 20п, т.е от макс -80п первый на бай,ещё через 20п(100п) второй на бай и т.д до замка и того пять лотов по 1.
 
Lesorub:

Полагаю, откату быть:

на паре 1.3441 текущий хай, остальные долги в 52 и 56 фигурах ...


И какая рельса (палка) стреляла. Ужель шпилька?

 
Rustam Galkeev:
От текущего макса с шагом 80п вниз буду делать покупки на бай цель за 1.3500, если проход на селл будет более 200п в замок. Партию в накопление раскидаю по шагу 20п, т.е от макс -80п первый на бай,ещё через 20п(100п) второй на бай и т.д до замка и того пять лотов по 1.

не плохо...


а у нас так пока:


 
sterva:

И какая рельса (палка) стреляла. Ужель шпилька?

она...


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