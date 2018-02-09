FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 575
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А зачем гадать?
Если от 1.3327 держите продажи, то их в бу. И ждем возможный заброс в 1.3360 Оттуда продажи.
На Н4 есть сигнал вниз, ТР 1.3117
Да, пока на 32 вкусняшку попробуем сьесть (там много набралось и прибыльных и других.....))
Но как низко хотелось бы......
Да, пока на 32 вкусняшку попробуем сьесть (там много набралось и прибыльных и других.....))
Но как низко хотелось бы......
Осталось два пролёта второй поставит точку нисходящей ветке на ближайшее время. Если пролёт на селл будет менее 200 п, а далее пролёт на бай от 80- 100п, то даже и ждать смысла нет как минимум район 1.3500 а то и выше классика тех "А". Пока на 1.3400 буду набор партии выстраивать с замком в 200 п от текущего макс... . Желаю всем удачных торгов... !
Осталось два пролёта второй поставит точку нисходящей ветке на ближайшее время. Если пролёт на селл будет менее 200 п, а далее пролёт на бай от 80- 100п, то даже и ждать смысла нет как минимум район 1.3500 а то и выше классика тех "А".
Полагаю, откату быть:
на паре 1.3441 текущий хай, остальные долги в 52 и 56 фигурах ...
Полагаю, откату быть:
Это неизбежно. Вот только следующий проход на селл очень интересен, т.е его дистанция... .
Сколько пунктов хотите увидеть ?
Ну, так 260 - 280 хода устроит?
Сколько пунктов хотите увидеть ?
Ну, 260 - 280 хода устроит?
Полагаю, откату быть:
на паре 1.3441 текущий хай, остальные долги в 52 и 56 фигурах ...
И какая рельса (палка) стреляла. Ужель шпилька?
От текущего макса с шагом 80п вниз буду делать покупки на бай цель за 1.3500, если проход на селл будет более 200п в замок. Партию в накопление раскидаю по шагу 20п, т.е от макс -80п первый на бай,ещё через 20п(100п) второй на бай и т.д до замка и того пять лотов по 1.
не плохо...
а у нас так пока:
И какая рельса (палка) стреляла. Ужель шпилька?
она...